Con Duarte, policías habrían participado en desapariciones forzadas, afirma ONU

Ha pasado casi una década de la desaparición forzada de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, de entonces 17 años, sin que el Estado emprendiera una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, en su primera decisión sobre una denuncia individual contra México.

Representada por la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., I(dh)eas, Angélica María Berrospe Medina, mamá de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, presentó una comunicación ante el CDE el 27 de julio de 2021, por la desaparición forzada de su hijo registrada en la colonia Formando Hogar, del municipio de Veracruz.

En entrevista para Imagen de Veracruz, Angélica Berrospe narra cómo fue testigo de la desaparición del mayor de sus hijos, a quien la tarde del 11 de diciembre del 2013, vio como hombres uniformados de la Policía Estatal y Policía Naval que arribaron en patrullas lo sacaron de su propio domicilio, sin contar con una orden de aprehensión o dar explicaciones.

"Yo venía de un mandadito y vi cuando venía el convoy, y dije ´pues algo pasó´. Al llegar a la cuadra de mi casa vi que ya estaban todos adentro, una patrulla y vi el momento cuando lo sacaron, yo le grité, pero sentía yo desmayarme, caerme; le pedí una explicación a los policías, pero me dijeron que no, que por mi seguridad no estuviera yo ahí, y yo digo ¿pero cuál seguridad si se están llevando a mi hijo de mi casa?, pedí si tenían una orden o algo y no, nada, no me agredieron, nada más lo sacaron y se lo llevaron.

"Traían uniforme de la Estatal y de la Marina también, venían revueltos, pero no venían encapuchados, nada más lo que traían eran sus gorras y lentes oscuros. En ese momento llegó una patrulla nada más, cuando sacaron a mi hijo, porque los policías se metieron, dos de ellos se metieron y los otros dos se quedaron en la esquina haciendo como guardia, y de ahí ya que avanzaron, que sacaron a mi hijo, empezaron a llegar muchas patrullas. Era de día, eran como las 2:20, 2:30 de la tarde cuando a él lo sacaron de la casa".

Angélica no imaginaba lo que vendría, por momentos con los ojos vidriosos, conteniendo el llanto, recuerda que fue la última vez que vio a su hijo. Sin saber dónde lo llevarían acudió al penalito, en Playa Linda, donde le negaron que fuera ingresado alguien con ese nombre, también acudió a otros lugares, sin noticias de su paradero.

Señala que nunca le informaron que su hijo Yonathan estuviera bajo alguna investigación o fuera buscado por algún ilícito, por lo que a casi 10 años desconoce el por qué se lo llevaron esos hombres uniformados.

"Se fueron y yo dije ´a lo mejor, algo a de haber hecho´. Pero uno sabe lo que es su hijo y dije pues no hay nada, me fui al penalito, a varias dependencias y en ningún lado, me decían que ahí no habían llevado a ningún Yonathan, me fui a otros lados y hasta la fecha no".

Muerta en vida

Estos casi 10 años han sido para la familia, en especial para Angélica, los más dolorosos, como estar muerta en vida, menciona.

"Yo desde que a mi hijo se lo llevaron, la verdad estoy muerta en vida. Yo lo único que pido y le ruego a Dios y al gobierno que nos ayude a encontrar a mi hijo. Yo no quiero culpables, yo lo que quiero saber dónde está, dónde me lo dejaron".

Presentó denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, también acudió a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

En el camino se encontró con madres de otros jóvenes desaparecidos, sumándose al colectivo Solecito de Veracruz, con quienes ha acudido a buscar a su hijo, y a los de otras mujeres, en fosas clandestinas y en penales, sin tener indicios de su hijo Yonathan.

"Todo esto, lo que ha pasado sobre mi hijo, es muy duro y yo pido al gobierno, le pido a todo mundo, saber qué fue de él, porque yo quiero saber dónde está, dónde me lo dejaron. Desde que a él se lo llevaron, yo he estado buscándolo y buscándolo, y hasta ahorita no he sabido nada, lo busco en fosas, en penales, en hospitales, por todos lados y no hay respuesta".

De las denuncias presentadas, asegura que ha acudido a reuniones en la Fiscalía General del Estado y no hay avances en la investigación por la desaparición de su hijo.

Caso Formando Hogar ¿Qué ocurrió?

Los días 6, 9 y 11 de diciembre del 2013, en un operativo conjunto por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación, Policía Naval, Policía Estatal, realizaron operativos en la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz, donde ocho personas fueron supuestamente detenidas y de cuyo paradero desconocen sus familiares desde entonces.

Como parte del operativo Veracruz Seguro, implementado en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa y con Arturo Bermúdez Zurita como secretario de Seguridad Pública, y que incluía a las corporaciones de seguridad estatal, federal y las fuerzas armadas, el 6 de diciembre del 2013 se implementó un operativo que incluyó el cierre de calles.

De acuerdo con i(dh)eas los operativos realizados fueron previamente coordinados en un pequeño espacio geográfico de la colonia.

Se tiene el registro de ocho detenciones, donde fueron sacados de su centro de trabajo, casa, mientras acudían a comprar a una tienda o a un bar.

Según familiares la detención fue colectiva y programada, aseguraron a i(dh)eas que los uniformados llevaban fotografías y descripciones detalladas de los jóvenes detenidos y desaparecidos. Además, hasta el 2017 con Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador y Jorge Winckler como fiscal general del estado, ninguno de estos casos había sido investigado.

En noviembre de 2022, el exgobernador Javier Duarte fue imputado y vinculado a proceso como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas, informó la Fiscalía General del Estado.

Mientras que Arturo Bermúdez extitular de la SSP, quien estuvo recluido más de un año en el Penal de Pacho Viejo y vía amparo sigue su proceso por tráfico de influencias y otro por desaparición forzada, en libertad.

Histórico resolutivo de la ONU

En la resolución del CDE de la ONU observó que la mayoría de las acciones de investigación mencionadas por el Estado se llevaron a cabo después del 2019, y que la mayoría de las acciones de búsqueda mencionadas por el Estado parte se llevaron a cabo después de 2021; es decir, seis y ocho años después de la desaparición, respectivamente.

Fue tras haber agotado todas las instancias a nivel estatal y federal, fiscalía y derechos humanos, que apoyada por la organización I(dh)eas presentó su caso ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual fue admitido en julio de 2021 y publicada su resolución el pasado 4 de mayo de 2023.

"Me hablaron y como lo subieron al grupo donde yo estoy. Yo no sabía, me agarraron de sorpresa en una búsqueda y para mí la verdad, si estoy orgullosa, pero yo pido saber de él, más emoción fuera que me dijeran mira encontramos a tu hijo, cómo sea, pero lo encontramos. Y estoy agradecida con la ONU de apoyarme y ayudarme con mi hijo, tomar mi caso", dijo.

Confiesa no saber de leyes ni qué seguirá con esta resolución, pero dijo confiar que, tras esta, las autoridades mexicanas realicen una investigación adecuada para encontrar a Yonathan., quien dejó una bebé de 8 meses al momento de su desaparición y que hoy tiene ya 10 años.

Aunque en estos casi 10 años, ha pasado depresiones y siente estar muerta en vida, Angélica Berrospe subraya que es su fuerza de madre y la fe, lo que le ha dado fortaleza para seguir buscando a su hijo.

"Mi fuerza de madre, mi fe, eso es lo que me ha logrado, porque, así como he caído de tristezas, de depresión y todo, me acuerdo también tengo hijos, pero dije ´él me necesita, si yo no lo busco, quién lo busca´. Nadie de mi familia más que yo soy la única que lo busca, yo ando moviéndome así yo ande enferma, así yo me caiga porque he andado accidentada. Yo trabajo y ando en búsqueda, a mí no me para nada por buscar a mi hijo y mientras que Dios me preste vida espero encontrarlo. Yo pido mucho la fuerza y mi hijo es el que me da la fuerza, él es mi motor para seguir buscándolo".

Este lunes Angélica se reunirá con personal del CDE de la ONU en la Ciudad de México, con quienes participará en una conferencia de prensa para dar a conocer ante medios la resolución de su caso.

El Comité pidió a México que garantizará una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes de la desaparición forzada de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, enjuiciará a los responsables, incluidos los agentes del Estado a todos los niveles, y proporcionara una reparación adecuada a su familia.

Por su parte Angélica reitera que lo único que busca es encontrar a su hijo, a quien una parte de ella espera hallarlo con vida.

"Si mi hijo, esta entrevista me está viendo en un lugar, o esas personas que se llevaron a mi hijo que se conmuevan, se toquen el corazón y me digan dónde está para poder recuperarlo. Yo no quiero nada contra nadie, lo único que quiero es a mi hijo y volver a recuperarlo".