Exigen atender incendios en zona de Orizaba; ´sin montañas no hay vida´ (+Video)

Al menos unos 150 ciudadanos marcharon por las calles de Orizaba para exigir a las autoridades estatales y federales atender los incendios que hay en la zona.

Además, condenaron la violencia de que fueron objeto varios pobladores de Rincón Tuxpanguillo que solo buscaban hacerse escuchar.

"Condenamos la represión por parte del Gobierno del Estado en contra de los manifestantes que buscan hacerse escuchar ante la tragedia que vivimos en nuestros territorios", expresaron al dirigir un mensaje.

Los ciudadanos, principalmente jóvenes, cuestionaron hasta cuándo se pondrá la vida al centro de los proyectos políticos, lo cual ya es impostergable, pues el cambio climático está presente y cada año será más benévolo que los que vivirán.

Exigieron a los gobiernos estatal y federal que las acciones contra los incendios sean atendidas con la inmediatez que se merecen, además de exhortar a la comunidad a mantenerse informada y construir redes ante la emergencia climática.

Señalaron que, ante las emergencias generadas por los incendios, las autoridades locales, estatales y federales han sido ineficientes, por lo que ha dejado solas a las comunidades e incluso se confronta con la población cuando esta les exige su accionar.

"Es por ello que hemos tomado la decisión de convocarnos como sociedad civil en la presente marcha con la intención de generar mayor conciencia para sumar manos y esfuerzos en esta causa común", remarcaron.

Los inconformes partieron del parque López hacia la Calle Real y de ahí se dirigieron hacia el parque Apolinar Castllo, en donde destacaron que sin bosques no hay agua y sin agua no hay vida.

"Sin las montañas no hay agua, no hay aire, no hay vida".