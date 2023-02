Conalep Orizaba, número 1 en eficiencia terminal en el Estado

En el marco del arranque de la entrega de un total de 850 prefichas para estudiantes de nuevo ingreso, el director del Conalep Orizaba 252 Plantel Orizaba, José Andrés Flores Cuautle, informo que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico de la Pluviosilla ocupa el primer lugar en eficiencia terminal de los 15 planteles que existen en la entidad veracruzana, ya que de cada 10 jóvenes que ingresan, entre 8 y 9 egresan por semestre.

"Actualmente, nosotros somos el Conalep en el Estado de Veracruz de los 15 planteles que existen, el plantel número uno en eficiencia terminal, es decir de cada 10 jóvenes que ingresan a Conalep, egresan entre 8 y 9 alumnos por semestre", dijo.

Subrayó que de las 850 que se van a ofertar al mismo número de estudiantes a partir de este día, ingresarán aproximadamente 650, de los cuales el año pasado egresaron un total de 511 estudiantes.

"El semestre pasado, en la graduación que se llevó a cabo en el teatro Metropolitano egresaron 511 alumnos y obviamente en la graduación próxima serán más, ya que también egresarán los de la Licenciatura en Turismo".

Puntualizó que actualmente el Conalep Orizaba está preocupado por darle el seguimiento pertinente y tener estudiantes de excelencia académica.

"A veces eso no puede ser y yo creo que eso ocurre en todos los subsistemas, por lo tanto lo más importante es crear las estrategias para poder darles el seguimiento y poder hacer a esos jóvenes de bien, si nosotros permitimos en algún momento que se vayan de baja, lo que estamos haciendo es dejarlos ahí en la sociedad y no sabemos qué pueda pasar después, entonces lo que tratamos de fomentar es que obviamente ese alumno se quede, termine sus estudios y sea hombre o mujer de bien".

Flores Cuautle afirmó que el Conalep Orizaba trabaja con una planificación en competencias para que los alumnos no abandonen sus estudios.

"Qué pasa cuando el alumno no está bien o no funciona, quiere decir que no está competente, entonces a raíz de eso la competencia es que nosotros debemos de tratar de hacer que ese alumno sea competente a través de un porcentaje de calificación, pero si no es así qué sucede, que los profesores tienen un espacio en donde se da una asesoría complementaria para que este alumno pueda ser competente, es decir, si tiene menos de la mitad obviamente a trabajar con ellos en las actividades que a lo mejor no cumplieron, y la mayoría son de tema práctico.

"Entonces lo que se tiene que hacer es apoyar en esa asesoría complementaria, en Conalep tenemos la mejor disposición de los docentes para poder lograr seguir teniendo la mejor eficiencia terminal en Conalep Orizaba".

El director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico puntualizó que la mayoría de los alumnos que egresan, continúan sus estudios en reconocidas universidades de la región e incluso buscan un lugar en la UNAM para seguir profesionalizandose.

"La mayoría de estos alumnos continúan sus estudios a nivel superior, es decir, nuestros alumnos que egresan de Conalep normalmente su siguiente casa de estudios es el Instituto Tecnológico de Orizaba, la UTCV de Cuitláhuac, la UNAM, la Universidad Veracruzana, entonces con seguridad quiero decirles que gran porcentaje de nuestros alumnos aprueban su examen de nivel superior para ingresar a cualquiera de estas casas universitarias. En el caso de la Universidad Veracruzana tenemos un porcentaje mayor, inclusive en el Instituto Tecnológico, en donde muchos de nuestros alumnos aprueban ese examen y continúan sus estudios".

Subrayó que algunos otros continúan desarrollándose en el plano laboral, ya que son personas con mano de obra calificada, "porque ellos, independientemente de obtener un certificado de bachillerato, obtienen un título profesional técnico bachiller, en cualquiera de las áreas que ellos escojan, además de una cédula que los acredita como técnico profesional bachiller".