Sheinbaum desmiente ´acuerdos ocultos´ con empresas que producen alimentos chatarra

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no hay acuerdos con las empresas que venden productos o alimentos "chatarra" como se ha difundido en algunos medios y redes sociales; por el contrario, se trata de difundir el programa de Vida Saludable, el cual continúa y pretende convertir a las escuelas mexicanas en centros de promoción de la salud.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo el liderazgo del secretario Mario Delgado Carrillo, implementó los lineamientos del programa Vida Saludable, el cual está vigentes desde marzo 2025, para prohibir comida chatarra en escuelas y promover hábitos saludables.

Las reuniones del secretario con algunas empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, entre otras, han generado una serie de cuestionamientos sobre la continuidad del programa; la presidenta Sheinbaum destacó que participaron en una reunión con la SEP para donar materiales educativos (básculas, guías) sin alterar los lineamientos de Visa Saludable.

Destacó que el enfoque del programa es educativo, no coercitivo y busca transformar hábitos mediante educación, no prohibiciones absolutas. La SEP mantiene su programa sin concesiones a empresas, priorizando educación y regulación.

El programa responde a que 98 por ciento de escuelas en México vendían comida chatarra antes de la reforma. Se impulsan bebederos de agua, capacitación a cooperativas y actividades deportivas.

Sheinbaum destacó que la reunión del secretario de Educación, Mario delgado con las empresas fue informativa y no se firmó ningún acuerdo que afecte el programa de Vida Saludable en las escuelas. El objetivo del programa es promover la alimentación saludable y prohibir la comida chatarra en las escuelas.

"El programa de vida saludable. Tienen el objetivo de alimentación saludable en las escuelas, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, y también de este programa que llevamos a cabo con el Instituto mexicano del seguro social, y todas las maestras y maestros de México, de qué haya que las escuelas se conviertan en centros de promoción de la salud", reiteró Sheinbaum.

Añadió que "no hay nada que tenga que ver con algún acuerdo que haya hecho la Secretaría de Educación Pública con estas empresas para afectar el programa de salud, si justamente, porque como mencionaba ha habido muchas críticas hacia el titular de la Secretaría de educación y se entiende a lo mejor que no les haya gustado que se reuniera, pero que quede muy claro que él no hace ningún acuerdo de ningún tipo y que el programa sigue su curso y que la reunión en todo caso era para explicar el programa", puntualizó.