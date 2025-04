Elecciones 2025: PT Veracruz NO pedirá seguridad para sus candidatos

El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, señaló que las y los candidatos de su partido no solicitarán seguridad, pues no lo consideran necesario.

A pesar del atentado que sufrió su abanderado la alcaldía de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez, o el presunto secuestro del candidato de Las Vigas, José Hernández Cayetano, el líder petista reiteró que no es necesario.

También te puede interesar... Tras adhesiones a Morena, se queda PT sin bancada en el Congreso de Veracruz

En entrevista, aseguró que en ambos casos se presentó denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

"Sí hay denuncias formales, hay una denuncia por lo de Mixtla, por lo de Las Vigas, pero no hemos solicitado (seguridad) porque nuestros candidatos no nos han pedido vigilancia especial", reveló.

El líder partidista manifestó que la petición del PT es que haya vigilancia de manera general por zonas o regiones.

Insistió en que, si los candidatos o candidatas piden la seguridad por alguna situación, entonces presentarán la solicitud formal ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

También te puede interesar... Renuncia candidato del PT en Las Vigas acusado de fingir secuestro

"Cómo podemos pedirle seguridad a un candidato cuando no lo pide. Es una cuestión del candidato. No ha pedido (seguridad), está en proceso la investigación. Él no se baja de la contienda, sigue en la contienda", aseguró.

Cuestionado sobre la investigación en contra del candidato de Las Vigas por un presunto autosecuestro, el dirigente del PT opinó que no lo cree y comentó que, aunque no lo ha ido a ver, apareció golpeado, además de que "estaba espantado".