Se va a pagar deuda de Veracruz con el SAT e ISSSTE en 12 meses, afirma Rocío Nahle

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que su administración inició un proceso de "deudor cumplido" para liquidar en 12 meses los adeudos históricos con el SAT y el ISSSTE, heredados de gobiernos anteriores como el de Javier Duarte.

"Nosotros ya instalamos una mesa ante el SAT con la ayuda de nuestra presidenta y nosotros ya empezamos a través de un procedimiento magnífico. Es un procedimiento magnífico que nos dio el SAT, para empezar a pagar lo que es la deuda", afirmó.

La mandataria detalló que el primer abono se realizó el 15 de abril con recursos estatales. "Pagamos el 15 de abril. El recurso, ¿de dónde viene? Del recurso del Estado, por supuesto", dijo.

Explicó que los adeudos tienen origen en pasadas administraciones, principalmente en los sectores de educación y salud.

"Son adeudos que generan intereses o recargos. Cuitláhuac (García) pagó todo lo del SAT de su gobierno. Sin embargo, la deuda anterior, pues esa es una deuda que ahí está, creciendo como la nieve".

ESQUEMA ESPECIAL

Nahle aseguró que el SAT ofreció un esquema especial para saldar el pasivo sin comprometer nuevas contrataciones de deuda. "Yo dije 10 meses y todavía me dijo el SAT: ´Bueno, pues lo dejamos a 12´. Acabamos de hacer el primer pago el 15 de abril", indicó.

Rechazó que la estrategia implique recortes o nuevos préstamos, ni una nueva reestructuración. "No, ninguna", respondió al ser cuestionada sobre posibles afectaciones.

"Lo único que les puedo decir es que Veracruz va a ser un ejemplo a nivel nacional porque nosotros sí nos estamos sentando con el SAT en este mecanismo de deudor cumplido".

La Gobernadora afirmó que, de no aprovechar este esquema, los intereses seguirían aumentando en su gobierno. "Si no lo aprovechamos ahora, dije, si no lo aprovecho que está la disposición del SAT, la disposición de la presidenta por ayudar también a Veracruz, lo vamos a seguir cargando".

Además, agregó que su administración también trabaja en los pagos de la deuda bancaria, aunque aclaró que no es parte del esquema con el SAT.