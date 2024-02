Cafetaleros de México exigen a FGE Veracruz desistirse del proceso por incendio en Ixhuatlán

Cafetaleros de todo el país exigen al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, interceder ante la Fiscalía General del Estado para que acepte las pruebas que podrían exonerar a cinco campesinos acusados de incendiar el ingenio de Ixhuatlán del Café en enero de 2022.

En una carta pública, los cafetaleros instaron al Ejecutivo a intervenir para que la Fiscalía se desista del proceso penal por el que los cinco acusados fueron encarcelados, aunque actualmente llevan su proceso en libertad.

"Consideramos que se demostraría su inocencia y por lo tanto la Fiscalía debería iniciar el proceso de desistimiento de la acusación, que se termine el juicio, se dé la exoneración de los acusados y que tengan su libertad plena", demandaron en la carta.

El documento está firmado por representantes de diversos colectivos y organizaciones de México, así como por académicos, periodistas y ciudadanos.

PROCESO JUDICIAL Y PRUEBAS SIN ANALIZAR

Los cafetaleros señalan que desde hace ocho meses se ordenó la aprehensión de 12 cafetaleros a raíz de una denuncia interpuesta por la empresa Agroindustrias de México (AMSA) por un incendio ocurrido en su beneficio el 24 de enero de 2022.

Sin embargo, solo cinco de ellos fueron detenidos el 26 de mayo de 2023 y posteriormente liberados mediante acciones legales.

El juicio continúa para Abraham "N", Minervo "N", Cirio "N", la exalcaldesa panista Viridiana "N" y Crisanto "N", quien ha sido contendiente por cargos de elección popular en el municipio.

"En ocho meses, y por cuestiones que no están claras, no se han recibido en el sistema judicial de Veracruz las pruebas y testimonios de los acusados que demostrarían que no estaban en el lugar del incendio y no lo cometieron", afirmaron los cafetaleros.

VENGANZA POR PROTESTAS

Los cafetaleros denuncian que la empresa AMSA ha presentado testimonios falsos para la acusación, motivada por una presunta venganza debido a las protestas que los productores de café realizaron en enero de 2022 por la supuesta baja arbitraria de los precios pagados a los productores.

"Los acusados injustamente y sus familias enfrentan fuertes problemas económicos y de salud como resultado de la acción que ha hecho la empresa y la constante intimidación que sigue realizando", denunciaron.

"Debe haber justicia para los cafetaleros acusados y terminar con el abuso que está cometiendo la empresa AMSA", añadieron.

En diciembre, durante el Foro Nacional Cafetalero del Comité Nacional del Sistema Producto Café, los productores de todo el país también solicitaron a AMSA que retirara la denuncia interpuesta en contra de los cafetaleros de Ixhuatlán del Café.