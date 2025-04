¿Lo conocías? El primer video de la historia de YouTube se subió hace 20 años

YouTube es una de las plataformas más importantes que han existido en internet, pues fue pieza fundamental del auge de la era digital en las últimas décadas. Pues bien, el pasado 23 de abril fue una fecha muy emotiva, pues se cumplieron 20 años de que fuera subido el primer video a la plataforma.

El honor lo tuvo Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, quien publicó un clip de apenas 18 segundos de duración titulado Me at the Zoo. Fue grabado en el zoológico de San Diego, ante el recinto de los elefantes donde Karim, visiblemente nervioso, comenta sobre dichos animales.

"Bueno, estamos delante de unos elefantes. Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas. Y no hay mucho más que decir", dijo de forma espontánea.

Esta grabación, sin música ni edición, sería el nacimiento de una de las plataformas más grandes de internet, y cambiaría la forma en que la gente produce y consume contenido.

El ascenso de YouTube

YouTube fue creado en 2005 por Karim, Steve Chen y Chad Hurley con la idea de facilitar el compartir videos. Pronto, cualquiera con acceso a una cámara y un computador, por muy lento que fuese el internet, podía compartir los momentos más cotidianos en la plataforma.

En 2006, fue comprada por Google por más de 1,600 millones de dólares y se convirtió en una herramienta de negocios, más que un simple medio de difusión de videos caseros. En 2008, mediante el programa Partner, comenzó a ser posible generar dinero a través de las vistas acumuladas.

Después llegó el algoritmo, donde la plataforma recomendaba contenido por sí misma a los usuarios, basándose en lo que estos consumían habitualmente; y los creadores, con el fin de crecer, se volcaron a subir a sus canales el tipo de contenido que más pegaba. Ser "youtuber" pasó de un pasatiempo a ser prácticamente una carrera.

Hoy día, YouTube está disponible en más de 100 países y 80 idiomas, y se suben aproximadamente 500 horas de videos por minuto; con los años ha tenido que adaptarse mediante las transmisiones en vivo, los Shorts y planes de suscripción como Premium, para competir con otras plataformas de contenido digital como Twitch y TikTok.

En cuanto a Me at the Zoo, actualmente acumula más de 317 millones de vistas y el canal de Jawed Karim tiene cerca de 5 millones de suscriptores, siendo aquel su único video publicado en estas dos décadas.

En una actualidad donde YouTube tiene una influencia global y ofrece contenido para todos los gustos y colores, Me at the Zoo es un recordatorio de sus comienzos más humildes, cuando la internet aún no explotaba.