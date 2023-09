La asociación Trotamundos sin Límites promueve la inclusión laboral en Orizaba

La titular de Trotamundos sin Límites, Isabel Oyuki Nieto Zárate, afirmó que prevalece la ausencia de sensibilidad de parte de diversos sectores de la población para otorgar una verdadera inclusión para las mujeres con discapacidad y prueba de ello, es que siguen siendo limitados los accesos y apoyos hacia este sector de la población.

"Yo creo que necesitamos hoy en día ser más abiertos a este sector yo lo que quisiera es que he estado luchando en estos años es que la gente se sensibilice y que se ponga en el lugar de nosotros y al ponerse en el lugar de nosotros van a saber nuestras necesidades. Porque si no se pones en el lugar de otra persona no se logra", dijo.

La activista afirmó que esta falta de sensibilidad humana, ve reflejada en la falta de respeto a los estacionamientos aunado aquí en las empresas no hay apertura laboral para las personas con discapacidad lo mismo que en el área de deporte sigue siendo limitada pero sobre todo en el área familiar.

"La discapacidad no nos hace diferentes a los demás sino al contrario la discapacidad es transformar la vida de la sociedad y de cada uno".

Nieto Zárate lamentó que existen jóvenes con discapacidad que están estudiando una carrera y que por desgracia al egresar se encuentran con la limitante de que no tienen en donde emplearse; de ahí la necesidad que haya el acercamiento pertinente con los organismos empresariales que permitan tener un mayor acercamiento y poder plantearles todas estas necesidades.

Puntualizó que el día 12 de septiembre se conmemora el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, fecha que tiene su origen el 22 de septiembre de 2020, cuando el Pleno del Senado de la República decidió por unanimidad declarar el 12 de septiembre de cada año como una fecha para honrar la valentía y perseverancia de las mujeres que enfrentan desafíos singulares en sus vidas.

Es por ello que, en este marco y con el apoyo del Centro de Atención Múltiple (CAM) "Bertha Lapa Navarro", llevó a cabo la reunión con las estudiantes de esta escuela de educación especial que involucra a estas jovencitas a valerse por su mismas mediante el desarrollo de habilidades que las hace más seguras e incluidas en la sociedad.

Así mismo reconoció la labor que ejercen las profesoras de este Centro de Educación Especial es un gran trabajo que se realiza para poderse entender las necesidades que se tienen y que va desde la sensibilidad, la infraestructura que finalmente lo importante es lograr tener una misma calidad de vida todas.

Deleites del corazón en venta

Un total de once alumnos con diversas discapacidades se demuestran así mismos y a los demás que son capaces de poder realizar diversos procesos que les permiten prepararse laboralmente para un trabajo y es por ello que con el apoyo de la profesora del área de Formación para el Trabajo y la Vida Dulce, Mayra Roxana Salazar García, quienes llevan a cabo la preparación, empacado de salsas y confitería.

El recurso económico que recaudan lo utilizan para el mismo taller o en su defecto para que ellos puedan pagar sus entradas al cine o comparar algún gusto y saber que ese ingreso que obtienen producto de su esfuerzo lo pueden destinar para la compra de algo que ellos requieren.

"En este momento el taller cuenta con 11 alumnos tenemos dos talleres: el empaquetado de confitería y la preparación de salsa macha de manera artesanal. Contamos con los tres sabores chipotle macha, macha natural, macha con cacahuate".

La producción que llegan a tener hasta el momento llegan a ser de 120 botes chicos y 90 salsas grandes las cuales distribuyen en dos puntos de venta: en Tienda Rosy, cerca del DIF y una carnicería que se encuentra a la vuelta de la escuela. La intención es que la Salsa "Deleites de Corazón" puedan llegar a más lugares para que puedan dar a conocer su producto.