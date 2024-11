ASF aún espera que Tarek, Carlos Aguirre y Deantes reintegren 1,580 mdp

La Auditoría Superior de la Federación aún se encuentra a la espera de que los ex funcionarios duartistas Tarek Abdalá Saad, Carlos Aguirre Morales y Gabriel Deantes Ramos reintegren poco más de mil 580 millones de pesos, que desviaron del Gobierno de Veracruz.

Este, tan sólo es uno de los más de 10 casos que tiene contra los ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa, pero que gracias a sus abogados permanecen en libertad.

Por tal razón, la Auditoría Superior de la Federación los mantiene en el Registro de servidores públicos sancionados a través del procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva y firme.

Cada uno de ellos, aparece en dicho registro más de 5 veces, por distintos casos, pero el caso, donde recientemente la Auditoría Superior de la Federación es por el presunto daño a la hacienda pública federal por mil 580 millones 503 mil 196 pesos con 60 centavos.

Se trata de participaciones federales del ámbito educativo, que fueron recibidos a las cuentas bancarias correspondientes, pero de ahí fueron enviados a una cuenta maestra conocida como "la licuadora".

A partir de ahí, esos recursos eran utilizados para diferentes rubros, e incluso para el pago de facturas de empresas fantasmas por obras, servicios y productos que nunca se recibieron.

Ante ello, la ASF reiteró que estos ex funcionarios de la administración duartista y que laboraron en la Secretaría de Finanzas y Planeación deben reintegrar ese recurso, para salir de dicho registro de servidores sancionados.

Sin embargo, Tarek Abdalá ha presumido haber obtenido un acuerdo con la Fiscalía General de la República para no enfrentar consecuencias penales por haber declarado en contra de su ex jefe Javier Duarte de Ochoa y varios de sus ex colaboradores; Carlos Aguirre Morales radica en Xalapa y cuenta con un amparo para evitar ser detenido, a pesar de tener varios procesos penales en su contra; y Gabriel Deantes continúa enfrentando sus procesos penales, aunque él si estuvo cerca de 2 meses en prisión.