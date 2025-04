Temor por ´lunes negro´ tras caída de criptomonedas y mercados bursátiles

La apertura de los mercados de futuros este domingo intensificó el temor a un posible "lunes negro" en Wall Street y otras bolsas globales, tras una fuerte caída en las criptomonedas y una nueva debacle en las cotizaciones.

El Dow Jones perdió 1,405 puntos (3,7%), el S&P 500 retrocedió 4,3%, y el Nasdaq 100 sufrió una caída del 5,4%. En Japón, el índice Nikkei abrió con pérdidas cercanas al 7%, aunque logró recortar algunas caídas a 3,5%.

El Nasdaq, orientado al sector tecnológico, está ahora un 22% por debajo de su máximo histórico de diciembre de 2024. Según el analista Charlie Bilello, este es el peor inicio de año bursátil en casi un siglo, en lo que se considera el sexto peor de la historia.

Japan's Nikkei plunges more than 8% after opening, deepening global stocks rout https://t.co/8EDX69JtGR