Gobierno de Veracruz ignoró epidemia de VIH/sida; es la entidad con la peor estadística

La coordinadora del Grupo Multisectorial de VIH y SIDA, Patricia Ponce Jiménez, denunció la falta de compromiso del Gobierno de Veracruz para financiar el Programa Estatal de VIH/sida, advirtiendo que esto ha provocado una dependencia casi total de los recursos federales.

Según Ponce, sin los 400 millones de pesos asignados por la Federación para medicamentos antirretrovirales "la mayoría de los pacientes (veracruzanos) ya habrían fallecido".

Ponce Jiménez, investigadora del Sistema Nacional y ganadora del Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2017, señaló que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez "nunca asumió el compromiso de atender la epidemia".

"Yo vuelvo a preguntar, cuándo ha salido el gobernador de Veracruz a posicionarse sobre el tema", cuestionó.

VIH/sida en Veracruz: las peores estadísticas

La falta de recursos y compromiso estatal ha colocado a Veracruz en el primer lugar nacional en mortalidad por VIH, incluyendo los primeros lugares en mortalidad femenina y de mujeres embarazadas con esta enfermedad.

En su análisis, subrayó la persistente ausencia de presupuesto etiquetado por parte del Congreso local para el Programa Estatal de VIH, a pesar de que la Secretaría de Salud estatal afirma lo contrario y a que se difunde el discurso que los pacientes no fallecen por esta causa.

"Se maneja el discurso de que los pacientes ya no mueren por la enfermedad, lo que es una mentira; Veracruz tiene el primer lugar nacional en mortalidad a causa del VIH", reiteró Ponce Jiménez.

Además de la falta de medicamentos, la coordinadora señaló que la Secretaría de Salud carece de fondos suficientes para implementar campañas de prevención y programas de concientización. Explicó que, en anteriores administraciones, el programa estatal llegó a recibir hasta 20 millones de pesos; sin embargo, hoy apenas dispone de cinco millones, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades del estado.

Ponce Jiménez reconoció que si bien la Federación provee medicamentos, la falta de una "atención integral" en Veracruz limita el alcance del tratamiento. "Qué bueno que los medicamentos vienen de la Federación, si no, ya se hubieran muerto todas las personas con VIH en el estado", criticó.

La investigadora también denunció la ausencia de campañas preventivas y educativas.

Según Ponce, no se distribuyen condones en universidades ni en centros de estudio, y la entrega de pruebas de detección temprana es insuficiente. Además, mencionó que las pruebas disponibles suelen permanecer en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria sin llegar a la población.

"Antes en las plazas públicas se hacían pruebas de detección oportuna", recordó.

Ponce expuso que en 2023 la Secretaría de Salud Federal ofreció un curso gratuito para capacitar a profesionales que atienden a pacientes con VIH, al cual, según ella, "ni uno de los trabajadores en todo el Estado asistió".

"No les importa, no hay inversión, no hay capacitación del personal; cómo quieren que no tengamos los primeros lugares", se cuestionó.

La coordinadora expresó su preocupación por el incumplimiento de los objetivos establecidos por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), que había proyectado el fin de la epidemia en 2030.

Ante la falta de avances en entidades como Veracruz, Ponce señala que es un hecho que este objetivo no se alcanzará.

Las declaraciones de la coordinadora del Grupo Multisectorial forman parte de la presentación del XIX Seminario de Antropología del Envejecimiento y Vejez, a realizarse el próximo 21 de noviembre, en el que urgió a priorizar la prevención y la atención integral a los pacientes en el estado.