Señaló que como funcionarios públicos, su deber y obligación es apoyar en salvaguardar la salud y la integridad de la población, pero ésta debe poner también su granito de arena.

"En materia de salud haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar que se contagien y comenzamos con la prevención, es por ello que invitamos a todos los pobladores a que pongan su granito de arena y revisen sus casas, cualquier cosa que acumule agua se tiene que voltear, así nos ayudamos todos".

En el mismo tema insistió el director de Salud Pública del ayuntamiento, Jorge Hernández Hernández, quien señaló que la intención de crear este subcomité es la de prevenir y eliminar los criaderos, por lo que iniciarán con una campaña de descacharrización y aplicación de abate para acabar con las larvas.

Consideró que están a muy buen tiempo de iniciar con las acciones pues aún no empieza la temporada de lluvias, pero lo ideal es que se genere entre la población la conciencia de que solo se pueden evitar casos de dengue, zika y chikungunya si no hay moscos, y para que no haya no debe haber criaderos.

Presentes en la instalación estuvieron la directora del Centro de Salud de Jalapilla, doctora Ariadna Acosta González; la doctora de la UMR del IMSS Bienestar, Norma Margarita Rodríguez; la subjefa de la Jurisdicción Sanitaria, doctora María del Carmen Romero Trejo; la epidemióloga de la Jurisdicción, Guadalupe Canales; la promotora de salud, Verónica Bello, y el coordinador de enfermedades transmitidas por vector, Silvano Moreno Castillo.