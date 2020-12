Alcalde de Ciudad Mendoza reclama más recursos

A pesar de que se anunció que habrá recorte al presupuesto 2021 por parte del Gobierno Federal a los ayuntamientos, el presidente municipal de Ciudad Mendoza, Melitón Reyes Larios aseguró que de otorgarles una mejor cantidad a la que recibieron en 2020, estarán peleando el recurso pues la ley estipula que dicho presupuesto no puede ser menor al del año anterior.

"Para el 2021 sabemos que el presupuesto está anunciado de que va a haber recortes, pero nosotros nos fundamentamos en la ley que dice que si el presupuesto no es igual o superior jamás podrá ser menor, así es que nosotros no podemos tener problemas de que nos quiten 20 o 30 millones porque sería ilegal y tendríamos que pelearlo", dijo.

Detalló que el ayuntamiento mendocino este 2020 ejerció un presupuesto de 120 millones de pesos, por lo que espera que para este 2021 por lo menos les llegue 122 millones.

"Si llega menos nos tienen que justificar por qué y eso sí lo justifica y es válido, y tendrá la gente y tendrán las instancias a las que nosotros recurriremos, eso no tiene problema".

Subrayó que como ayuntamiento presentaron una propuesta superior a los 13p millones de pesos, aunque saben que siempre se pide una cantidad y llega menos., "Pero menos de lo que tuvimos (2020) no puede y no debe de haber aquí, ya no es capricho de alguien si no respeto por los ayuntamientos sobre todo si están demostrando que están haciendo las cosas bien".

Así mismo informó que tal y como lo indicó la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, su tercer informe de Gobierno se llevará a cabo de manera virtual el próximo jueves 17 del presente en punto de las 19:00 horas, aunque previo a este se efectuará el del Sistema DIF Municipal.