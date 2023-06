Adiel, de 11 años, no puede mover su mano; necesita ayuda para cirugías

Debido a que una lesión que sufrió en la escuela dejó a Adiel, de 11 años, sin poder mover su mano derecha, su madre, Paola Hernández Palacios, pidió el apoyo de la población.

Al parecer su hijo requerirá de dos cirugías y ella no cuenta con el recurso para poder costearlas, y ni la familia del menor que lo empujó ni la primaria se hacen responsables.

"El 28 de febrero a mi hijo Adiel lo empujaron en horario escolar dentro del plantel, me llamaron para avisarme y decirme que iban a pedir una ambulancia, la cual nunca llegó. Lo llevamos de manera particular al hospital, donde me dijeron que había sufrido una fractura en el codo derecho.

"Lo trasladé al Hospital Regional ya que no tengo los medios para pagar un particular, en el Regional me dicen el mismo diagnóstico y que mi hijo necesitaba una cirugía de urgencia", relató la señora en entrevista.

Comienza el calvario

Comentó que en el hospital le pidieron material y medicamentos, pues no había para la cirugía, por lo que acudió a solicitar ayuda al director de la escuela y a los padres del niño que empujó a su hijo.

La citaron para el día siguiente, y los padres del menor y el profesor se comprometieron a apoyar con los gastos médicos.

Sin embargo, señaló, lo único que le dieron los padres de ese menor fue dos paquetes de papel higiénico y 200 pesos, y ni con los traslados la han querido apoyar a pesar de que tienen taxis, pero ahora ni las llamadas y mensajes le responden, ,tampoco ha recibido nada por parte de la escuela.

Agregó que actualmente su hijo no puede usar la mano, ya que sus dedos están rígidos, por lo que lo llevó al Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba (CRIO) para que realizara terapia, pero tiene que pagar consultas y las sesiones.

Además, le dijeron que necesita algunos estudios y probablemente requiera de dos operaciones más para recuperar la movilidad.

La señora dijo sentirse desesperada e impotente, pues no tiene la solvencia para cubrir los gastos, pero desea que su hijo pueda recuperar la movilidad de su mano y seguir estudiando.

"Solicito el apoyo de la ciudadanía, por si alguien se quiere solidarizar y ayudarme con lo que sea su voluntad, para mí cualquier cantidad con la que me apoyen es una gran bendición y ayuda en estos momentos. Mi número de teléfono es 272 161 1504".