¿Qué tan ciego estaba John Lennon? Paul McCartney revela divertida anécdota

Este 9 de octubre conmemoramos lo que hubiera sido el 84 cumpleaños de John Lennon, fundador y líder de la legendaria banda The Beatles.

El legado musical y como activista de Lennon es imborrable, con himnos como ´Strawberry Fields Forever´, ´All You Need Is Love´, ´In My Life´, ´Working Class Hero´ e ´Imagine´, pero como en la vida de cualquier artista, su imagen personal también influyó en volverlo una figura reconocida.

Hacia la segunda mitad de su etapa con The Beatles, en 1966, Lennon comenzó a usar gafas redondas, que se volvieron un elemento crucial de su apariencia durante el resto de su vida... pero quizá pocos sepan que los problemas de visión de John Lennon estaban presentes desde mucho antes.

De acuerdo con Paul McCartney, John se sentía inseguro con su apariencia al usar gafas, especialmente cuando había chicas cerca, por lo que solía prescindir de ellas; a pesar de eso, existen fotografías de Lennon en su temprana etapa con The Beatles usando gafas al estilo Buddy Holly, músico que él admiraba.

La ceguera parcial de John Lennon parece ser un tema más serio de lo que parece, y recientemente Paul McCartney compartió en entrevista una curiosa anécdota desconocida para muchos, y que seguro sacará una sonrisa a más de uno, pues revela también el vínculo íntimo que tenían los líderes de The Beatles.

El día que John Lennon supo que verdaderamente necesitaba gafas

Según cuenta Paul, eran épocas navideñas y John había pasado el día entero en la casa del primero, en una de sus muchas sesiones de escritura y composición de canciones.

John se fue cerca de la medianoche, y cuando él y Paul volvieron a verse, John le dijo a este último que había visto a sus vecinos jugando cartas en el pórtico de su casa a semejantes horas de la noche.

Extrañado por esta revelación, Paul acompañó a John al lugar para cerciorarse de que la situación fuera real, y allí se llevó la sorpresa de que las supuestas personas "jugando cartas" descritas por John, eran en realidad figuras en tamaño real de un pesebre.

Hasta la fecha, esta anécdota sigue causando risa a McCartney, y ahora también a con quienes la compartió, y afirma que fue lo que llevó a Lennon a decidirse a usar gafas, pues de lo contrario, su vista era tan pobre que no podía distinguir unas estatuas vivientes de José y María de unos jugadores de cartas.

Lo que ninguno de los dos sabía, era que las gafas que elegiría John Lennon para resolver su problema se volverían un sello distintivo e imborrable de su apariencia, que hasta la fecha es replicado en todo tipo de mercancía relacionada con el cuarteto de Liverpool, y el músico en particular.