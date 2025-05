Iglesia en Misantla preocupada por aumento de accidentes en motocicleta

Uno de los mensajes más impactantes de la jornada en este miércoles, fue el llamado urgente del párroco Joaquín Sánchez García, quien alertó sobre el preocupante repunte de accidentes de motocicleta registrados en la ciudad.

Durante la homilía ofrecida el sacerdote —reconocido por su compromiso social— no esquivó la realidad que aqueja a Misantla: una ola de accidentes viales protagonizados en su mayoría por motociclistas, situación que calificó como alarmante.

Durante la celebración eucarística, dijo: "He querido tomar este espacio no solo para orar, sino también para invitar a la reflexión, hoy no solo celebramos a la misa, también elevamos una súplica por la prudencia de quienes conducen, aquí, en nuestra propia ciudad, no estamos exentos de vivir tragedias provocadas por imprudencias al volante o al manubrio", expresó desde el altar.

El sacerdote hizo énfasis en que, según comentarios recabados por cuerpos de emergencia locales, en tan solo una semana se han registrado al menos 12 accidentes de motocicleta en distintos puntos de Misantla y sus alrededores, muchos de estos casos involucran a jóvenes sin casco, sin experiencia o incluso menores de edad a quienes se les ha confiado una unidad sin orientación previa.

"Hay un llamado que no podemos ignorar: el de la responsabilidad, padres de familia, antes de entregar una llave, entreguen palabras de conciencia, no se trata solo de enseñar a manejar, sino de formar ciudadanos responsables, conscientes del valor de la vida propia y ajena, no queremos más hogares envueltos en llanto por accidentes que pudieron prevenirse", exhortó con firmeza.

El sacerdote también dirigió un mensaje claro a las autoridades viales, a quienes pidió que su labor no se limite a funciones recaudatorias, sino que prioricen la educación vial, la prevención y el seguimiento constante en las calles.

"Hace algunos meses se vio un esfuerzo serio por parte de las autoridades de Tránsito y Vialidad para orientar a los motociclistas, para corregir anomalías visibles, fue un acierto, pero tristemente esos esfuerzos se han ido apagando, se necesita volver a insistir, porque los accidentes ya no están en cada esquina... están a la vuelta de media esquina", advirtió.

Para el sacerdote, no se trata de crear un ambiente de persecución, sino de reconstruir una cultura vial en la que se privilegie la vida humana sobre la prisa o la omisión de reglas básicas de seguridad.

La homilía de este miércoles no fue solo una ceremonia religiosa, fue también una voz que clama por la vida desde el púlpito, Sánchez García, quien ha sido portavoz en otras ocasiones de temas comunitarios, insistió en que la Iglesia también tiene la responsabilidad de hablar cuando hay vidas en riesgo, y que su papel pastoral va más allá de los muros del templo: "Nos duele como comunidad cada joven accidentado, cada familia que ve a su hijo entrar a urgencias, cada madre que ora para que su hijo regrese a casa sano, desde la fe también debemos hablar de responsabilidad, de empatía y de acción", concluyó.

En una ciudad como Misantla, donde el uso de la motocicleta ha aumentado exponencialmente en los últimos años, este llamado resuena como una advertencia clara: no podemos seguir ignorando los riesgos ni dejar que la costumbre nos vuelva insensibles ante las tragedias que, muchas veces, se pueden evitar.