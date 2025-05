Maestros protestan en la Supervisión Escolar 23 en Río Blanco

Rechazando la reinstalación de Luis Alejandro Reyes Trigos y Karla Nazareth Guerrero Sánchez como Supervisor Escolar de la zona 023 de Secundarias Generales y Jefa de Enseñanza, respectivamente, está mañana de miércoles directivos y profesores protestaron y tomaron las instalaciones de la supervisión confiando en que las autoridades educativas de la Secretaría de Educación del Gobierno de Veracruz reconsiderarán su decisión y revocarán éstos nombramientos.

Cabe recordar que, estos docentes fueron apartados de su cargo en noviembre del 2024 por presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral en agravio del magisterio perteneciente a la zona escolar 023 que comprende los municipios de Rio Blanco, Maltrata, Acultzingo y Ciudad Mendoza.

"La comunidad escolar Mártires de 1907 exige la destitución inmediata del supervisor escolar de la zona 23 de secundarias generales profesor Luis Alejandro Reyes Trigos y de la jefa de enseñanza Karla Nazareth Guerrero Sánchez por atentar contra la dignidad y los derechos de los trabajadores. Ya habia un veredicto en el cual marcaba la separación del cargo de supervisor que es una voz de todos los compañeros. Es la zona 023 hay compañeros de todas las escuelas de varios municipios de, Río Blanco, Vicente Guerrero, Mártires de Maltrata también está en la escuela de Acultzingo Juana de Asbaje, Ignacio Manuel Altamirano de ciudad mendoza que están concentradas el día de hoy", señaló un docente.

Recordó que los profesores Luis Alejandro y Karla, fueron separados del cargo por hostigamiento, acoso laboral y varias situaciones que se dieron cuando se encontraban en funciones.

Señalaron que al ser notificados que ya habían sido reinstalados estos profesores, se organizaron y tomaron las instalaciones de la Supervisión Escolar zona 023 de Secundarias Generales ubicadas en Norte 10 esquina Carretera Federal 150 Orizaba- Tehuacán o Avenida México, a un costado del parque centenario, para exigir que reconsideren e instalen a otros profesores que si se encuentren preocupados y comprometidos con la educación.

"Salió un veredicto en donde se señala que debían de separarse del cargo y era una nota mala y cambio para ambos, nunca jamás entregaron la supervisión de manera física con llaves a la Secretaría, cabe señalar que es un es una oficina que cuenta con el domicilio registrado ante la Secretaría y aun así no la entregaron. Acá escuchen ustedes que son todos los compañeros los que están en descuerdo y piden que se retire que no lo reinstalen", recriminaron los docentes.

Confían en que la SEV reconsiderará su decisión para evitar que haya paros y que posteriormente no vivan situaciones de hostilidad., "Conocemos las actitudes que tienen y el revanchismo que tomarán, nosotros no estamos dispuestos a seguir de esa manera. Queremos la intervención de la Secretaria de Educación Claudia Tello y de la Gobernadora Rocío Nahle, que sea de manera directa para buscarle una solución a esta parte, por que ellos son dos personas que han hostigado esta zona, que han causado estos conflictos y si ustedes se dan cuenta todos los maestros ya aquí no los quieren y ahí ya no hay una sana convivencia, si ya no hay una buena relación laboral entre ellos y los directivos y nosotros como docentes, pues que los quiten".

Los profesores exigen una revisión de la resolución y bajo qué argumentos las autoridades pretenden reinstalarlos.

Los profesores inconformes colocaron dos lonas en las afueras de la supervisión escolar, en la primera se logra leer: "La comunidad escolar Mártires de 1907 exige la destitución inmediata del Supervisor Escolar de la zona 023 de Secundarias Generales Luis Alejandro Reyes Trigos y de la Jefa de Enseñanza Karla Nazareth Guerrero Sánchez, por atentar contra la dignidad y los derechos de los trabajadores, al verse vulnerados por los malos tratos y vejaciones que recibimos de parte de ellos, el acoso laboral y el hostigamiento del que hemos sido víctimas.

Exigimos un trato digno; rechazamos ser títeres de quién se ostenta como "jefa de enseñanza con funciones de supervisión escolar", para cumplir sus trabajos personales que nada tienen que ver con las tareas que manda la SEV.

Condenamos el desvío del recurso humano de los intendentes de nuestra escuela para limpiar el estiércol de los borregos que poseía el supervisor en el recinto que ocupa la oficina de la Supervisión Escolar; repudiamos la prepotencia, la discriminación y la imposición de los caprichos de la maestra Karla Nazareth Guerrero Sánchez, con la complacencia y complicidad del supervisor escolar.

Manifestamos nuestro reclamo ante las autoridades de la SEV para sancionar a los encubridores que omitan nuestras quejas para proteger a los agresores.

En la otra lona, los maestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expresaron cero tolerancia al hostigamiento y acoso laboral.

"Le mandamos una pronta resolución a la situación laboral generada por el trato mal intencionado, abusivo y autoritario de los profesores Luis Alejandro Reyes Trigos y Karla Nazareth Guerrero Sánchez, adscritos a la supervisión escolar de la zona 023 de Escuelas Secundarias Generales, ya que han provocado un ambiente de trabajo lesivo y hostil.

Requerimos que las autoridades de la SEP den respuesta inmediata a las demandas expuestas por la base laboral desde el año 2023 esperando que actúen con imparcialidad y equidad.

Los inconformes también colocaron pancartas en donde se lograba leer: "no a la reinstalación"; "valen más los derechos de dos personas que los derechos de una zona escolar"; "ambiente sano para desempeñar nuestra labor docente"; "la reinstalación es una burla"; no somos uno no somos dos somos una zona que no acepta represión"; "Feliz día del maestro sin imposiciones", entre otras más.

Como se recordará, el pasado 11 de noviembre del 2024 se llevó a cabo una manifestación generalizada exigiendo la destitución del supervisor Luis Alejandro Reyes Trigos y de la jefa de enseñanza karla Nazareth Guerrero por actos de hostigamiento con exceso de trabajo, discriminación, acoso y burlas hacia los trabajadores, razón por la cual fueron separados del cargo.