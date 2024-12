Paul McCartney prepara un nuevo álbum en solitario para 2025

Paul McCartney ya tiene planes para hacer de 2025 un año clave en su carrera musical, y así lo dejó en claro al afirmar su intención de lanzar un nuevo álbum en solitario.

El icónico ex-Beatle compartió esta noticia con sus seguidores durante una sesión de preguntas y respuestas en su sitio web oficial, revelando que ha estado trabajando en nuevas canciones, mismas que se propuso completar en el año entrante.

La agenda del músico británico estuvo apretada este 2024, marcada por la gira Got Back, que concluyó con un memorable concierto en Londres junto a su antiguo compañero de banda, Ringo Starr, y Ronnie Wood.

Un regreso esperado a los estudios

"Espero poder retomar eso y terminar muchas de estas canciones. Mi resolución para el Año Nuevo es terminar un nuevo álbum", escribió McCartney en su mensaje.

Este nuevo proyecto marcará su regreso al estudio después de su álbum McCartney III, lanzado en 2020 como continuación de los álbumes McCartney (1970) y McCartney II (1980), donde figura como único intérprete.

La noticia ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ansiosos las nuevas composiciones del legendario músico, conocido por su habilidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria a lo largo de las décadas, en plena "juventud" de sus 82 años.

Una pausa festiva

Antes de retomar sus labores en el estudio, McCartney planea disfrutar de un merecido descanso navideño en compañía de su familia. En su mensaje, compartió que ya tiene su hogar decorado para las fiestas y que valora esta época del año como un momento para relajarse y recargar energías.

"Es Navidad, así que es tiempo de familia para mí. De hecho, ya tenemos los adornos puestos. Y yo soy uno de esos tipos a los que les encanta exagerar con las decoraciones, así que necesito un minuto para sentarme, relajarme y disfrutarlas", comentó.

Un legado continuo desde los Beatles

A pesar de no haber lanzado música en solitario recientemente, McCartney ha mantenido su presencia en la industria. Entre 2022 y 2023, fue pieza clave en la producción de Now and Then, una emotiva canción póstuma de The Beatles, nacida de una maqueta que grabó John Lennon en 1977.

Este trabajo, que tuvo que esperar décadas para ser restaurado con la tecnología actual, marcó el cierre definitivo de la era de la banda, destacando el compromiso de McCartney con mantener vivo el legado de los Fab Four. Actualmente se encuentra nominado a los Premios Grammy.

Con la promesa de un nuevo álbum para 2025, Paul McCartney continúa siendo un referente indiscutible de la música contemporánea. Su capacidad para evolucionar y su inquebrantable amor por el arte aseguran que este próximo proyecto será otra joya en su prolífica carrera.