Así es la moneda conmemorativa en honor a Paul McCartney, ¿cuánto cuesta?

Paul McCartney fue homenajeado recientemente por The Royal Mint, la Real Casa de la Moneda británica, con una moneda conmemorativa oficial, que reconoce al ex integrante de The Beatles por su inmensa trayectoria artística, que lo posiciona como una de las figuras más importantes de la música.

El bajista aprobó personalmente el diseño de la moneda, la cual incluye ciertos detalles y referencias a elementos icónicos de su carrera, como su famoso Magic Piano, incluyendo su diseño colorido, su legendario bajo Höfner (instrumentos que aún usa en sus conciertos) y el logo de Wings, su grupo posterior a The Beatles.

"Nuestras piezas rinden homenaje a íconos y eventos de la historia británica por lo que era importante que la notable carrera musical de Paul McCartney se celebrara con una moneda oficial de Reino Unido", dijo Rebecca Morgan, directora de la sección de monedas conmemorativas de Royal Mint.

"Es un gran honor. Nunca podría haber esperado algo así cuando era niño", dijo el músico de 82 años, que recientemente trajo su gira Got Back a Latinoamérica, incluyendo una presentación en Monterrey y dos en la Ciudad de México.

¿Qué precio tiene la moneda de Paul McCartney?

Estas monedas de edición limitada de 5 libras se comercializan a través del sitio web de The Royal Mint. Se pueden encontrar en distintos tamaños y versiones, como color, plata y oro, y parten de un precio de 15.50 libras (aproximadamente 394 pesos mexicanos).

También existe una única versión en forma de púa de guitarra, la cual será obsequiada a McCartney, en conmemoración a los inicios de su carrera, cuando utilizaba centavos como púas para hacer sonar sus instrumentos.

Del mismo modo, una versión especial de 5 kilos de oro puro, firmada por el músico, será subastada a principios de 2025.

"Lo que hace que esta pieza sea tan especial es que Paul estuvo involucrado en todo el proceso de diseño. La pieza celebra varios elementos de su carrera en solitario, y esperamos que sus seguidores disfruten de esas referencias", agregó Rebecca Morgan.

