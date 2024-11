Las mejores frases mexicanas que usó Paul McCartney durante su concierto en CDMX

Paul McCartney se reencontró con uno de los públicos que más amor le ha demostrado en su carrera: el mexicano. Tras un breve paso por Monterrey, el músico inició ayer 12 de noviembre una serie de tres fechas en la Ciudad de México, presentándose en el Estadio GNP Seguros.

Una de las principales razones por las que McCartney es tan querido entre el público mexicano, y en América Latina en general, es porque cuando se presenta en un país hispanohablante, se dirige al público hablando en español, para conectar mejor con ellos.

También te puede interesar... ¿Fan del rock y el metal? No te pierdas este concierto de la Orquesta Municipal de Xalapa

Sin embargo, Paul lo lleva a otro nivel, porque él, más que simples palabras en español, ha aprendido modismos de la jerga mexicana, más específicamente de la capitalina (o también llamada ´chilanga´), por lo que su concierto de ayer tuvo consigo un ambiente familiar, que provocó en más de una ocasión las risas del público.

Así le habló Paul McCartney en español al público capitalino

El británico no se limitó al típico "¡Viva México, cabrones!", sino que, al iniciar su presentación, saludó a su audiencia diciendo "Qué onda, chilangos", a lo que los fanáticos del ex Beatle respondieron con risas y aplausos.

También expresiones como "padrísimo", "son a toda madre", "qué chido" y "qué chingón" fueron utilizadas por el músico, que ha demostrado entender muy bien la compleja jerga mexicana; después de interpretar ´Hey Jude´, dijo que se sentía una energía "bien chingona", demostrando lo mucho que aprecia el calor con el que es recibido.

McCartney, además, recordó a sus antiguos compañeros del legendario grupo The Beatles. A mitad de la presentación tocó ´In Spite Of All The Danger´, anunciándola como "la primera rola que grabamos con The Beatles".

Algo curioso es que Paul decidió pronunciar el nombre del grupo en español como "Bitles", lo cual podría indicar que el propio músico estaría confirmando la manera correcta de decirlo en nuestro idioma. ¿Tú cómo lo pronuncias?

Otra de las canciones tocadas durante la noche fue ´Something´, compuesta por George Harrison. "Esta se la dedico a mi carnal George", dijo Paul al anunciarla, recordando a su viejo amigo y compañero de grupo.

Hasta para despedirse, Paul jugó con el público diciendo, todavía en español, "Ya nos tenemos que ir", pero complació con tres canciones más antes de despedirse. El ex Beatle tiene una fecha más para el GNP Seguros este jueves 14 de noviembre, y aparecerá al final del festival Corona Capital el domingo 17.