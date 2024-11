¿Fan del rock y el metal? No te pierdas este concierto de la Orquesta Municipal de Xalapa

Música de Metallica, Guns and Roses, Aerosmith, Van Halen, Coldplay y otras agrupaciones de los géneros de rock y metal serán interpretadas por la Orquesta Municipal de Xalapa y el grupo Dead Horses, bajo la Dirección de Cristian Texon, en un par de conciertos que se ofrecerán en esta ciudad.

'Don´t Stop Believen' de la banda Journey; 'I was made for loving you', de los emblemáticos Kiss y 'We´re not gonna take it' de Twisted Sister, son algunos de los éxitos que serán parte del programa a interpretar.

Otras canciones que se podrán disfrutar son: 'November rain' y 'Sweet child of mine' de Guns and Roses; 'Runaway' y 'Livin on a prayer' de Jon Bon Jovi; 'Nothing Else Matters' y 'No leaf clover' de Metallica; 'Dream on' y 'I Don´t wanna miss a thing' de Aerosmith; 'Jump' de Van Halen y 'Viva la vida' de Coldplay.

Los conciertos se llevarán a cabo este 14 de noviembre, a las 19:00 horas en el auditorio del IMAC y el 16 de noviembre a las 18:00 horas en el Paseo de Los Atletas. Ambas presentaciones serán completamente gratuitas.

Sobre la Orquesta Municipal de Xalapa se puede citar que surgió en 1991 con Mauro Dionicio Limón, como Director Titular.

Su objetivo es "es difundir diversos géneros musicales dentro y fuera de la ciudad y el estado", lo cual se cumplirá, evidentemente, con los Concierto Rock & Metal Sinfónico, Cultura Pop Vol. III que ofrecerán. Además, esta orquesta ha grabado cinco producciones discográficas.

También te puede interesar... En Xalapa, inicia el 33 Festival de Teatro Universitario

Las citas son este jueves 14, a partir de las 19:00 horas en el IMAC ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines, entrando a Coapexpan y el sábado 16 a las 18:00 horas, en el Paseo de Los Atletas.