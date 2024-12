´Now and Then´: la canción que hace llorar a Paul McCartney al tocarla en vivo

Paul McCartney se ha sincerado recientemente sobre el tema de los Beatles ´Now and Then´, admitiendo que interpretar la canción ante un público en vivo lo hace emocionarse mucho.

El exintegrante de The Beatles cuenta con más de 60 años de trayectoria musical, pero su etapa con el cuarteto de Liverpool es probablemente el momento más aplaudido de su carrera, pero más que una banda, para McCartney los Beatles significó una amistad especial con sus antiguos compañeros.

Por ello, al británico le invaden los recuerdos cada que interpreta en sus giras los temas clásicos del legendario grupo, pero ninguno le ha emocionado tanto como ´Now and Then´, al punto de llevarlo a las lágrimas.

"Es realmente asombroso. Cuando introduces una canción nueva, incluso si es una canción antigua como 'Now and Then', la reacción inicial es de curiosidad; la gente no está segura de lo que es o de lo que estás haciendo", explicó en entrevista con The Mirror.

SOBRE LA CANCIÓN

´Now and Then´ es una canción lanzada en noviembre de 2023, con la consigna de ser "la última canción de los Beatles". Se trata de una composición de John Lennon grabada originalmente en una cinta casera en los 70s, y tuvo que esperar más de cuatro décadas para ser restaurada y al fin ver la luz con intervenciones del resto del grupo.

McCartney reanudó su gira Got Back este 2024, y la primera vez que interpretó ´Now and Then´ en vivo fue en Montevideo, Uruguay el 1 de octubre. También fue parte de su repertorio durante sus conciertos en México en noviembre, y ahora toca al público del Reino Unido disfrutar de la misma.

LAS LÁGRIMAS DE PAUL

"El boca a boca en Internet ha hecho que los fans se familiaricen con la canción", comentó Sir Paul. "Ahora la respuesta es increíblemente positiva, y para nosotros es un placer tocarla porque es una canción preciosa. Personalmente, es muy especial porque es una canción de John. Es muy emotiva para mí".

Durante su última presentación en Manchester el 15 de diciembre, se pudo ver al músico de 82 años siendo incapaz de contener las lágrimas tras finalizar la canción, e hizo gestos de agradecimiento a la multitud que lo aclamaba.

´Now and Then´, más que una nueva canción, es un homenaje al legado de los Beatles, así como un ejemplo de cómo la tecnología puede tener beneficios para revivir obras abandonadas. McCartney siempre dijo lo emotivo que era poder "reunirse" de este modo con John Lennon y George Harrison, fallecidos en 1980 y 2001 respectivamente.

Paul McCartney cerrará su gira Got Back este 19 de diciembre en Londres, donde con toda seguridad interpretará ´Now and Then´. Por cierto, la canción tiene una gran oportunidad de aumentar su éxito al haber sido nominada a Grabación del Año en los Premios Grammy.