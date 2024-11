Esta es la canción de los Beatles nominada a los Grammys 2025

Los Beatles se separaron hace más de 50 años, John Lennon murió hace más de 40 y George Harrison hace más de 20, y aún así, la banda continúa siendo un referente en la escena musical, y ahora, para sorpresa de muchos, han dicho presente entre los nominados a los Grammys 2025.

El periodo de elegibilidad para los próximos Grammys fue de septiembre de 2023 a agosto de 2024, entonces, ¿cómo es posible que los Beatles hayan entrado en la lista? Pues es simple, se trata de una canción lanzada por el grupo hace exactamente un año: hablamos de ´Now and Then´.

´Now and Then´, nominada a los Grammys

La canción fue lanzada el 2 de noviembre de 2023, bajo la premisa de que sería "la última canción de los Beatles". Nació como un demo grabado por John Lennon en la década de los 70s, usando un piano y un casete, y retrabajado por el resto de integrantes durante casi 30 años.

El primer intento de restaurar ´Now and Then´ se dio en 1995, con George Harrison aún con vida, pero no fue posible debido a la baja calidad de la cinta. No sería hasta 2022 que, con ayuda de inteligencia artificial, se logró limpiar la pista vocal de Lennon y completar la grabación con instrumentación vieja y nueva de los tres ex Beatles.

El uso de inteligencia artificial en la canción fue un tema polémico entre los fans; sin embargo, la voz de John Lennon en el resultado final no es para nada una voz sintética, simplemente se usó la tecnología para darle un sonido limpio.

Por lo tanto, no atenta contra los criterios de los Grammys con respecto a la IA, ya que el esfuerzo hecho para completar la canción fue totalmente humano.

´Now And Then´ fue nominada a las categorías Grabación del Año (donde competirá contra Beyoncé, Sabrina Carpenter y Billie Eilish) y Mejor Interpretación de Rock (junto a Green Day, Pearl Jam y The Black Keys).

Se trata de la primera nominación del grupo a los premios desde 1997, cuando produjeron The Beatles Anthology junto a otras grabaciones póstumas de Lennon. Ya veremos el 2 de febrero de 2025 si el grupo logra hacer historia una vez más obteniendo el galardón por encima de los artistas actuales.

The Beatles han ganado, sin contar premios honoríficos o individuales, siete Grammys en su carrera; nunca han ganado en la categoría Grabación del Año.

