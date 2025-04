Inteligencia artificial predice quién ganará el Gran Premio de Japón 2025

Vuelve la Fórmula Uno; tras un pequeño descanso las acciones del gran circo del automovilismo reinician esta semana cuando los pilotos compitan en el Gran Premio de Japón 2025, el cual tendrá un sabor muy especial para uno de los competidores.

Yuki Tsunoda se estrenará este fin de semana como piloto de Red Bull tras cambiar lugares con Liam Lawson, quien no pudo sumar ni un punto en las dos carreras que disputó al lado de Max Verstappen.

Si quieres saber quién ganará el Gran Premio de Japón pero no te quieres desvelar, la inteligencia artificial ChatGPT puede darnos un panorama en torno a la tercera carrera del calendario 2025 de la Fórmula Uno.

ChatGPT destaca precisamente el enroque hecho al interior de Red Bull entre Tsunoda y Lawson; sin embargo, aunque Yuki será el local en esta ocasión, no es uno de los favoritos para llevarse el Gran Premio de Japón.

Aun así, se espera que dé una buena actuación por la motivación que significa correr en su tierra natal, además que buscará aprovechar esta oportunidad para demostrar que la escudería campeona del mundo no cometió un error al elegirlo como nuevo coequipero de Verstappen.

Respecto a quién se llevará la victoria en el circuito de Suzuka, ChatGPT señaló que "Max Verstappen ha tenido un historial sólido en Suzuka, ganando las tres ediciones anteriores del Gran Premio de Japón".

Still the only Japanese driver to score a home podium in the 21st century - Kamui Kobayashi! #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/6QxzWSZbUr