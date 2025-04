Con la llegada de las altas temperaturas, Coca Cola lanza una promoción que está causando revuelo entre sus consumidores más fieles: un ventilador exclusivo de la marca como regalo al adquirir combos especiales. Esta estrategia no solo refresca el paladar, sino también el ambiente de los hogares mexicanos con un artículo útil y coleccionable.

¿Cómo obtener el ventilador gratis?

La dinámica es sencilla y está disponible a través del portal En Tu Hogar de Coca Cola. Solo necesitas adquirir alguno de los siguientes paquetes para recibir sin costo adicional un ventilador de 15 cm x 15 cm, ideal para la temporada de calor:

Combo Coca Cola: Incluye 12 latas de Coca Cola original y 4 botellas de Sidral PET de 3 litros (no retornables). Su precio es de 396 pesos e incluye el ventilador gratis.

Combo Cristal: Contiene un garrafón retornable de 20 litros (no incluye el envase), 12 latas de Coca Cola original (no retornables) y 4 botellas de Sidral PET de 3 litros (no retornables). Su costo asciende a 464 pesos e incluye también el ventilador.

Ventilador Coca-Cola gratis: Así puedes conseguirlo

Ambos paquetes están pensados para familias grandes o reuniones con amigos, donde nunca debe faltar una Coca bien fría. La promoción es válida hasta agotar existencias, por lo que muchos ya están haciendo su pedido.

Coca Cola: un gigante que refresca al mundo

Con un valor de más de 106 mil millones de dólares en 2024, Coca Cola sigue siendo una de las marcas más fuertes del planeta. En México, su presencia es dominante: se consumen en promedio 388 litros por persona al año, y el país figura entre los cinco primeros en volumen de ventas globales.

La empresa Coca Cola FEMSA, el embotellador más grande de la marca a nivel mundial, distribuye productos a más de 270 millones de consumidores cada día, consolidando su posición en el mercado con campañas innovadoras como esta.

Así que, si quieres refrescarte por dentro y por fuera, esta es tu oportunidad para disfrutar de tu bebida favorita y llevarte a casa un ventilador Coca Cola completamente gratis.