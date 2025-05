Así son los "labubus" de Stitch, ¿dónde se consiguen y cuánto cuestan?

Con la llegada del live-action de Lilo & Stitch, las redes sociales se han llenado de ternura gracias a unas figuras adorables que combinan lo mejor de dos mundos: Stitch y los famosos Labubu.

Pero ojo: aunque muchos los llaman "labubus de Stitch", no son una colaboración oficial con Pop Mart, y aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Los Labubu de Stitch existen oficialmente?

Técnicamente, no. Lo que ha enamorado a todos en redes son unos mini Stitch en pijama con comida, conocidos como Stitch Eat Something Before Sleep Sorpresa. Estas figuritas no son de Pop Mart ni forman parte de la línea original de Labubu, pero comparten ese estilo tierno y coleccionable que los hace irresistibles.

Se venden en tiendas de Asia, pero ya puedes conseguirlos en México a través de Mercado Libre (en línea) y Miniso (tienda física). Se han vuelto tan populares que algunos ya los prefieren por encima de los Labubu clásicos.

¿Qué traen estas figuras?

Cada Stitch viene con un atuendo de pijama diferente y una botana para antes de dormir, sea un helado, una malteada, una dona o un trozo de pizza. Son figuras sorpresa, lo que significa que no sabrás cuál te tocará hasta abrir la cajita. ¡Eso es parte de la emoción!

¿Dónde y cuánto cuestan?

Puedes conseguirlos en Mercado Libre y Miniso, y los precios varían entre $300 y $500 pesos mexicanos. Como vienen en caja sorpresa, si buscas uno en específico (porque sí, hay favoritos), prepárate para pagar un poco más por él ya abierto.

¿Y la peli, para cuándo?

La esperada versión live-action de Lilo & Stitch se estrena en México el 22 de mayo de 2025, un día antes que en Estados Unidos. Disney promete una adaptación fiel y llena de nostalgia para quienes crecieron con la historia original.

Así que ya lo sabes: si eres fan de Stitch y los coleccionables tipo Labubu, estos "labubus" no pueden faltar en tu vitrina. ¡Corre por el tuyo antes de que se agoten!