Cazzu deslumbra en sesión de fotos para Playboy

En una audaz sesión fotográfica, la cantante argentina Cazzu, a punto de dar la bienvenida a su primer hijo, ha posado para Playboy, desatando admiración y elogios.

Las imágenes capturan su esencia y su innegable atractivo, dejando claro por qué siempre soñó con formar parte de esta icónica publicación.

"Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más (risas)", se lee en la entrevista que le realizaron, confesó Cazzu en una reveladora entrevista.

Con su cuerpo en plena transformación y la sensibilidad de la maternidad, la cantante argentina propuso una sensualidad diferente, desbordante de confianza y autenticidad.

Desde el inicio de su embarazo, Cazzu ha demostrado una sensualidad única y un estilo impactante.

En esta sesión para Playboy, la cantante ha decidido compartir su poderío femenino y su conexión con la vida en gestación. Sorprendentemente, su compañero y reconocido cantante mexicano, Christian Nodal, también ha participado en una de las imágenes, mostrando el apoyo incondicional y el amor que los une.

¿ LA APOYA NODAL?

"Su apoyo es muy bonito y gratificante. Nace del amor inmenso que nos tenemos y de ser buenos compañeros. Nos turnamos y ordenamos nuestros calendarios para poder acompañarnos mutuamente. No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, porque él me conoce por mi carrera, pero si mis emociones y eso es gran parte de mí. Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva la autoestima", resaltó Cazzu en la entrevista con emoción.

La complicidad entre ambos se refleja en cada fotografía, y su unión se fortalece al compartir el viaje de la maternidad.

Con su audacia, Cazzu desafía los estereotipos y reafirma su poder como mujer y artista. Mientras espera la llegada de su bebé, Cazzu sigue dejando su huella en la industria musical y ahora también en el mundo de la moda y la sensualidad.