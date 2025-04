Gestionarán recursos para construcción de puente a desnivel en Río Blanco

El alcalde Ricardo Pérez García señaló que en una reunión con vecinos de la colonia Modelo les informó que si bien no es viable hacer un puente a desnivel en esa zona, sí se realizará el proyecto ejecutivo y se harán las gestiones pertinentes para que pueda concretarse.

"Nos reunimos con algunos vecinos de la colonia Modelo y ediles para informarles que ya se va a realizar el proyecto ejecutivo para la gestión de la construcción de este paso a desnivel, que sin duda es de vital importancia para la colonia Modelo, va a beneficiar a más de 10 mil personas, que buscan desde hace décadas que alguien les haga el puente a desnivel", indicó.

El presidente municipal mencionó que al tratarse de una obra que implica una erogación de más de 60 millones de pesos, no es viable para la administración llevarla a cabo.

Indicó que el ayuntamiento no cuenta con ese recurso, pero sí puede gestionar y se hará el proyecto ejecutivo para que una vez que se tenga validado se pueda meter a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para que consideren su realización.

Comentó que buscará el acercamiento con la gobernadora y con la presidenta de la República para tratar de que que con fondos estatales o federales se pueda concretar a ese proyecto tan necesario para esa colonia.

"Hemos visto por décadas accidentes que ocurren por que está obstaculizado el tránsito en este en esta zona. No somos indiferentes a estas problemáticas y venimos a decirles que hay medios de comunicación mal interpretan o mal informan a la ciudadanía diciendo que incumplimos una promesa, No, yo no prometí que iba a construir un puente a desnivel, yo lo que me comprometí es a gestionar que se construya", puntualizó.

Pérez García apuntó que para hacer la gestión se requiere contar con el proyecto ejecutivo y eso es lo que se acercó a informar a los vecinos.

Aclaró que a la fecha no hay ningún recurso que haya recibido el ayuntamiento por parte de Ferrosur, como se han circulado rumores.

"Es completamente falso, no hemos recibido un solo centavo de la empresa y bueno pues ya nosotros decidimos hacerlo (el proyecto ejecutivo)", apuntó.

El alcalde refirió que hacer el proyecto ejecutivo representa un monto superior a los dos millones de pesos y se espera que esté concluido en el mes de octubre.

Recordó que en su momento firmaron una minuta con Ferrosur que se quedó sólo en eso, pero el tiempo apremia.

Pérez García comentó que tampoco ha habido respuesta de la empresa a hacer cortes en los convoyes para dejar libres algunos pasos, sobre todo en horarios escolares, pero Ferrosur sólo dice que sí y no lo hace.