Andrés Roemer: ¿de qué se le acusa al escritor que será extraditado a México?

Este 10 de abril se confirmó que el escritor y exconductor Andrés Roemer podría ser extraditado a México, luego de que un tribunal de Israel rechazara su solicitud de amparo. El también exembajador ante la Unesco se encuentra en ese país desde hace varios años, tras haber sido señalado por delitos de carácter sexual.

El caso cobró notoriedad en 2021, cuando en el marco del movimiento #MeToo comenzaron a difundirse decenas de testimonios que lo involucraban en situaciones de hostigamiento, acoso e incluso abuso sexual.

Andrés Isaac Roemer Slomianski, 61 year-old Mexican media personality and diplomat, who formerly served as Mexican Ambassador to UNESCO, will be extradited from Israel to #Mexico , where he is #WANTED for suspicion of allegedly raping three female journalists, taking advantage... pic.twitter.com/h07L81q8EY