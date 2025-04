Levantan sesión del Congreso de Veracruz por falta de quorum; ¿qué fue lo que pasó?

Diputados de Morena reventaron la sesión ordinaria del Congreso local luego de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Mayra Angélica Amador Pérez, presentó un anteproyecto para exigir al Gobierno federal atender la crisis en los hospitales de Papantla y la comunidad de Entabladero, en Espinal.

Al concluir su intervención, y antes de que se dieran otros cuatro posicionamientos previstos en el orden del día, legisladores abandonaron el recinto, dejando sin quórum la sesión.

"El derecho a la salud no tiene ideologías ni banderas políticas", sostuvo Amador desde tribuna, tras detallar que en el hospital de Entabladero ya no se realizan intervenciones quirúrgicas por falta de cirujano; "la gente se topa con que no sirven los aparatos de rayos X", dijo.

Además, señaló el caso de un niño de dos años que tuvo un accidente y fue llevado al Hospital Civil de Papantla, donde no lo atendieron por falta de equipo; "lo mandaron a una clínica particular para pagar por él".

La legisladora también recordó el caso de una mujer que dio a luz en los sanitarios del hospital de Papantla días antes de Navidad; "ni los incesantes gritos de la madre ni las súplicas de los familiares sirvieron para que alguien la atendiera", expuso.

¿Crisis de salud en Veracruz?

En respuesta, la diputada de Morena, Miriam García Guzmán, subió a tribuna para rectificar los hechos; "es muy lamentable que se utilicen con oportunismo y tintes político-electorales estos temas tan importantes y sensibles para las personas como lo es la salud", dijo.

Negó que el hospital de Entabladero esté abandonado; "eso es una gran mentira", afirmó. Aseguró que el médico ausente "solo se ausentó por un solo día por trámites administrativos", y añadió que ese centro ha realizado 149 cirugías en lo que va del año y cuenta con pediatras, ginecólogos, médicos familiares y ambulancias activas.

García Guzmán acusó a Amador de haber "alebrestado" a la población para que se manifestara y se tomaran fotos; "lo único que fueron a hacer fue espantar a la gente, informándolos de una manera ruin, invitándolos a manifestarse", expresó.

Amador respondió de nuevo desde tribuna: "No me estoy candidateando ni soy esposa de presidente municipal con licencia. Yo lo que estoy haciendo es hablar por todos los ciudadanos que me dieron su voto", dijo. "Jamás he utilizado esta tribuna para decir vota por el 1 de junio".

Después de esa intervención, el diputado Paul Martínez pidió la verificación del quórum. El tablero electrónico registró menos de 25 legisladores presentes, por lo que se levantó la sesión.