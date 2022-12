Cartoon Network regresaría con caricaturas para jóvenes

El jefe de Cartoon Network y Adult Swim, Michael Ouweleen, explicó cuáles son los planes para el canal de televisión, y anunció que se contempla el regreso de caricaturas para jóvenes.

"Cuando me uní a la red, en 1996, en nuestra opinión, no era una red para niños, era una red de animación [...] Dijimos que era para un psicográfico, no demográfico. La mejor animación funciona en un par de niveles y funciona para un par de audiencias diferentes a la vez. Y creo que ahí es donde regresa Cartoon Network", comentó.

Sin embargo, Ouweleen aseveró que, la fusión con el departamento de animación de Warner Bros se centrará, en unificar caricaturas enfocadas a todo público, para ser consumido por adultos, pero que sea entretenido para los niños. Por ello, tomarán como ejemplo, la producción de ´Hora de Aventura´, para el épico regreso.

"Nuestra edad promedio es de 29 años durante el día. Entonces, el camino a seguir es apoyarse en eso y hacer cosas realmente geniales que atraigan a los adultos jóvenes y que los niños también puedan verlo", señaló el jefe de Cartoon Network.

En entrevista con el medio de información Variety, el jefe de Cartoon Network y Adult Swim, Michael Ouweleen, explicó cuáles son los planes para el antes canal de televisión, tras el anuncio de la fusión.

Según Ouweleen, Cartoon Network tendrá un panorama más abierto en cuanto al público que estarán dirigidos, pues no solo producirán caricaturas para los más pequeños del hogar.

También crearán contenido de animación para generaciones jóvenes y adultas, lo que generaría el regreso de las míticas caricaturas.