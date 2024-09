¿Se eliminan mis deudas si borro la app del banco? Esto es lo que sucede

Después de varios meses de preocupación por tus deudas, tomas una decisión drástica: te armas de valor, desbloqueas tu teléfono, y con un par de toques desinstalas la app de tu banco.

Te sientes liberado, como si al borrar ese ícono del celular también hubieras eliminado todas esas cuentas pendientes. ¿Y si fuera tan fácil?

Al día siguiente, revisas tu teléfono. La app ya no está. Tus deudas... ¿desaparecieron? La sensación de alivio crece, casi convencido de que acabas de descubrir un atajo. Sin embargo, algo no encaja. Aunque el ícono del banco ya no te acecha desde la pantalla, el peso de las deudas sigue presente en tu mente.

EL MITO DE LA APP

Muchos han caído en la tentación de creer que, al deshacerse de la app, el problema desaparece con ella. Pero, ¿realmente funciona así? Al borrar la aplicación bancaria, te preguntas si, en algún rincón de la red, esos números rojos también se borran. ¿Podría ser tan sencillo como eliminar un archivo?

Las respuestas, sin embargo, van más allá de lo que parece obvio a primera vista. Lo que sigue podría cambiar la manera en que piensas sobre tus finanzas para siempre.

¿DE VERDAD DESAPARECEN LAS DEUDAS?

Quizá te sorprenda saber qué es lo que realmente sucede. Tal vez incluso te haga reconsiderar tus decisiones más recientes. Pero antes de revelarte el desenlace, es importante que entiendas cómo funcionan las deudas, los intereses y el misterioso Buró de Crédito.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESA PANTALLA VACÍA? VAMOS A DESCUBRIRLO

Eliminar la aplicación del banco de tu teléfono no borra tus deudas. Es común que algunos crean que, al desinstalar la app de su institución financiera, las deudas desaparecerán, pero esto no es cierto.

Las deudas se mantienen hasta que sean pagadas o regularizadas de acuerdo con lo que establece la ley. Las entidades financieras siguen registrando los adeudos pendientes aunque la app ya no esté en uso.

¿CÓMO SE ELIMINAN LAS DEUDAS EN LOS BURÓS DE CRÉDITO?

El Buró de Crédito y el Círculo de Crédito son Sociedades de Información Crediticia que gestionan historiales de los consumidores.

Las deudas no desaparecen por borrar una aplicación o dejar de utilizar un servicio.

Al contrario, si una persona deja de pagar, la deuda continúa generando intereses moratorios, incrementando el saldo adeudado.

Las entidades que otorgan créditos informan periódicamente a estas sociedades sobre los pagos que realizas o los retrasos que tengas.

En cuanto a la eliminación de deudas en los burós de crédito, esto depende del monto adeudado.

Según la ley, las deudas menores a 25 UDIS (Unidad de Inversión) se eliminan después de un año, mientras que las deudas superiores pueden tardar hasta seis años en ser eliminadas.

No obstante, es importante tener en cuenta que el pago puntual y regular mejora el historial crediticio, mientras que los atrasos lo deterioran, afectando futuras solicitudes de crédito.

¿QUÉ SUCEDE SI NO PAGO MIS DEUDAS?

No pagar una deuda puede traer consecuencias graves. Además de los intereses moratorios, los acreedores pueden iniciar acciones de cobranza, que van desde llamadas telefónicas hasta visitas a domicilio.

Además, un historial crediticio negativo puede afectar tu capacidad para obtener nuevos créditos o servicios financieros en el futuro.

Un mito frecuente es que el Buró de Crédito es una "lista negra", pero en realidad es un registro neutral que refleja tanto los pagos puntuales como los atrasos.

¿CÓMO PUEDO MEJORAR MI HISTORIAL CREDITICIO?

Si tienes deudas pendientes, lo mejor es regularizarlas lo antes posible. Pagar puntualmente permitirá que tu historial mejore, y los créditos futuros serán más fáciles de obtener.

Puedes solicitar tu reporte de crédito de manera gratuita una vez al año para revisar posibles errores o movimientos no autorizados.

Además, el Buró de Crédito ofrece servicios como "Mi Score" para conocer tu puntuación crediticia y "Alertas Buró Plus", que te notifica cada vez que hay cambios en tu historial.