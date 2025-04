Copa Oro 2025: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el sorteo

Los Estados Unidos serán el centro del fútbol internacional este verano, pues estará disputándose la primera edición del gran Mundial de Clubes, a la par de la Copa Oro 2025, torneo estrella de la Concacaf, que rige el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Del 14 de junio al 6 de julio se desarrollará la Copa Oro en sedes ubicadas en la Costa Oeste del país norteamericano, así como algunos partidos en Vancouver, Canadá; el Mundial de Clubes ocupará la Costa Este del 14 de junio al 13 de julio. Estados Unidos pondrá a prueba su capacidad logística para el Mundial 2026.

La Copa Oro 2025 arrancará con una fase de grupos, en la cual competirán los 16 equipos participantes repartidos en cuatro grupos, donde los dos primeros avanzan a los cuartos de final.

La forma en que estarán integrados los grupos se decidirá mediante sorteo, que tú mismo puedes presenciar si te interesa seguir cada detalle de tus competiciones favoritas. Aquí te contamos.

El sorteo oficial tendrá lugar este jueves 10 de abril, dando inicio la transmisión a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Puedes seguirlo en vivo a través del canal de YouTube de Concacaf, pero también estará disponible mediante TUDN y la plataforma de streaming ViX.

Everything you need to know for the Gold Cup draw



April 10th, 7PM ET

https://t.co/828wKlyiXF pic.twitter.com/UBsPFi0l8Q