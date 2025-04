Guía de lugares imperdibles para comer en Nueva York

Nueva York es una ciudad que se come a bocados. Literal. Cada esquina guarda una historia, y muchas de ellas comienzan con el aroma irresistible de una buena comida. Ya sea en un deli histórico, una pizzería legendaria o un puesto callejero con fila larga, hay lugares imperdibles para comer en Nueva York.

Si estás buscando vuelos a New York y ya te estás imaginando el itinerario, aparta un espacio generoso para el tour gastronómico. Comer bien en esta ciudad no es cuestión de presupuesto, sino de saber a dónde ir.

Restaurantes icónicos de Nueva York: experiencias que se comen con historia

Muchos de sus restaurantes más queridos llevan décadas alimentando a locales y turistas por igual. Lo imperdible no siempre brilla, pero deja huella.

● Katz's Delicatessen (Lower East Side): fundado en 1888, famoso por su sándwich de pastrami que aparece en la famosa película "Cuando Harry conoció a Sally".





● Lombardi´s Pizza (Little Italy): considerada la primera pizzería de Estados Unidos, con horno de carbón y recetas originales.





● Sylvia´s (Harlem): templo del soul food, con platos como pollo frito, mac & cheese y costillas BBQ que han alimentado a leyendas como Obama y Beyoncé.





En esta categoría también entra el restaurante Bubba Gump en Times Square, inspirado en el film "Forrest Gump". Es ideal para fans del cine y para disfrutar de camarones en todas sus formas.

Los restaurantes icónicos de Nueva York son parte del ADN de la ciudad. Y cada uno merece una visita sin prisa.

Mejores restaurantes en New York: guía por zonas y qué probar en cada barrio

Para elegir dónde comer en Nueva York lo mejor es recorrer por zonas y dejarte llevar por el ambiente, el antojo y las recomendaciones locales.

Brooklyn

● Juliana´s Pizza (DUMBO) para una de las mejores pizzas finas de la ciudad.

● Smorgasburg en Williamsburg los fines de semana: un festival al aire libre con propuestas creativas y locales.

● L&B Spumoni Gardens en Bensonhurst: pizza cuadrada al estilo siciliano y helado casero.

Chinatown y Lower Manhattan

● Nom Wah Tea Parlor: dim sum desde 1920 en una esquina con historia.

● Xi´an Famous Foods: fideos chinos tirados a mano con cordero picante, una joya de sabor

● Tasty Dumpling: menú económico con dumplings perfectos y generosos.

Queens

● Tortillería Nixtamal (Corona): tacos de carnitas, barbacoa y masa recién hecha.

● SriPraPhai (Woodside): comida tailandesa tradicional, picante y llena de matices.

● Arepa Lady: un local con alma latina y arepas crocantes de ensueño.





Moverte entre distritos es sencillo con metro y apps de mapas. Además, puedes armar tu propia ruta según lo que quieras probar: bagels, ramen, hamburguesas, tacos, lo que se te antoje.

Lugares imperdibles para comer en Nueva York con estrella Michelin y hallazgos de bajo presupuesto

Nueva York tiene más de 70 restaurantes con estrellas Michelin, pero también cientos de locales económicos que figuran en sus listas de recomendados. Aquí, el lujo y lo accesible comparten calle.

Algunos destacados Michelin que valen la pena sin romper el cochinito:





● Jeju Noodle Bar (West Village): fideos coreanos con técnica impecable y ambiente casual.

● Oxomoco (Greenpoint, Brooklyn): cocina mexicana moderna, estrella y mezcal.

● Cote (Flatiron): steakhouse coreano que fusiona parrilla con experiencia.





Opciones sabrosas y muy baratas que sorprenden:

● Joe´s Pizza: rebanadas grandes, delgadas, con la cantidad justa de grasa y sabor.

● Los Tacos No.1 (Chelsea Market): al pastor, carne asada, con tortillas hechas ahí mismo.

● 2 Bros Pizza: porciones a 1 dólar, ideales para un tentempié sin culpa.

● Mamouns Falafel: comida rápida, fresca y con décadas de tradición.





Si buscas bares en New York baratos, algunas zonas como East Village, Lower East Side o Bushwick ofrecen happy hours y speakeasies accesibles. Un buen ejemplo es "Please Don´t Tell", que se esconde tras una cabina telefónica en Crif Dogs.

3 recomendaciones de platos que no puedes dejar pasar

Más allá de dónde comer, hay preparaciones que hacen a Nueva York inolvidable. Son sabores que llevan décadas perfeccionándose y que sí o sí hay que probar.

Bagel con salmón ahumado y queso crema

● Lugares recomendados: Russ & Daughters (Lower East Side), Ess-a-Bagel (Midtown).

● pide que lo armen frente a ti y acompáñalo con café negro.





Cheesecake al estilo neoyorquino

● Icónico en Junior´s (Brooklyn y Times Square).

● Suave, denso, no muy dulce, con base de galleta y topping de frutas rojas opcional.

Pizza estilo Nueva York

● Dónde probarla: Joe´s Pizza (Greenwich Village), Prince Street Pizza (SoHo), Scarr´s Pizza (Lower East Side).

Masa delgada, orilla crujiente, rebanadas enormes que se doblan al comer. Es el alimento rápido por excelencia: económico, sabroso y siempre disponible. Pídela con pepperoni o margarita si buscas lo clásico.

Preguntas frecuentes

¿Es caro comer en los mejores restaurantes de New York?

No necesariamente. Hay opciones para todos los bolsillos. Desde locales Michelin con menús accesibles hasta puestos callejeros con porciones generosas por menos de 10 dólares.

¿Dónde encuentro comida callejera confiable?

Prueba los food trucks frente a parques o universidades. Muchos están registrados y valorados en apps como Yelp o Google Maps. The Halal Guys es un clásico con años de clientela.

¿Puedo comer bien si tengo restricciones alimentarias o sigo una dieta específica?

Sí. Nueva York tiene una oferta impresionante para todo tipo de alimentación: vegana, kosher, halal, sin gluten o keto. Restaurantes como Beyond Sushi ofrecen opciones veganas gourmet, mientras que Friedman´s es reconocido por su menú sin gluten. Muchos lugares ya incluyen símbolos en el menú o permiten modificar los platos sin costo extra.

¿Es necesario dar propina en todos los restaurantes?

Sí, la propina es parte de la cultura gastronómica en Nueva York y se espera siempre. En general, se deja entre el 15% y el 20% del total de la cuenta antes de impuestos. Incluso en cafeterías o food trucks con pago electrónico, muchas terminales sugieren porcentajes predeterminados.

¿Dónde puedo desayunar tarde o cenar después de medianoche?

Nueva York es perfecta para eso. Algunos comensales y cafés clásicos como Veselka (East Village) o Katz's sirven desayuno todo el día. Para cenas nocturnas, busca 24-hour diners como Remedy Diner o Empire Diner, o incluso locales coreanos abiertos hasta las 4 a.m. en Koreatown. Es ideal si el jet lag te cambia los horarios o si terminas tarde algún paseo.

La ciudad que nunca duerme también es la que siempre tiene algo para comer. Ya sea en una banqueta de Brooklyn, en un rooftop con vista o en un pasillo subterráneo lleno de aromas, descubrir lugares imperdibles para comer en Nueva York es tan esencial como caminar por Central Park o subir al Empire State.