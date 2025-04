Ya que no jueguen; inteligencia artificial predice quién ganará el América vs Cruz Azul de Concachampions

Este 8 de abril América y Cruz Azul se enfrentarán en una nueva edición del llamado Clásico Joven, en esta ocasión en el escenario de la Liga de Campeones de Concacaf 2025. Tanto águilas como celestes han demostrado a lo largo del torneo que aspiran a llegar a la final.

Para muchos, el perder en esta instancia para cualquiera de los dos clubes sería un fracaso, por lo que no hay lugar para equivocaciones en este duelo de pronóstico reservado.

Si aún no sabes a qué equipo apoyar o no quieres esperar hasta más tarde para saber el resultado del partido América vs Cruz Azul de Concachampions, te compartimos el pronóstico que nos dio la inteligencia artificial.

América vs Cruz Azul; IA predice al ganador

Será este 8 de abril a las 21:30 horas cuando América y Cruz Azul se vean las caras en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf 2025; la sede será el estadio de Ciudad Universitaria, casa temporal de la máquina cementera. Este partido podrá ser visto en la plataforma TUBI.

El duelo de ida terminó con un empate a cero goles, por lo que de seguir así el marcador tendrán que disputarse tiempos extra y en su defecto una tanda de penales. A menos que haya un gol en el tiempo regular, donde América sería el más beneficiado por el criterio de gol de visitante.

Le preguntamos a la inteligencia artificial ChatGPT cuál es su pronóstico para este encuentro; esto nos contestó:

"Según las casas de apuestas, el Club América es ligeramente favorito para ganar el partido de vuelta, con una probabilidad implícita del 45.09%, mientras que Cruz Azul tiene una probabilidad del 27.85% de obtener la victoria.

"Sin embargo, el fútbol es impredecible y ambos equipos cuentan con plantillas competitivas. Cruz Azul buscará aprovechar su condición de local para inclinar la balanza a su favor, mientras que el Club América intentará imponer su juego y experiencia en competiciones internacionales.

"Dado el equilibrio mostrado en el primer encuentro y la calidad de ambos conjuntos, el resultado es incierto y dependerá del rendimiento de cada equipo en el partido de vuelta".

Y aunque pareciera que ChatGPT no tiene un favorito, al preguntarle qué equipo podría salir victorioso tomando en cuenta las probabilidades, la respuesta fue:

"Si tengo que elegir basándome en las probabilidades actuales y el análisis previo, apostaría por el Club América como el favorito para ganar el partido de vuelta".

¿Estás de acuerdo con ChatGPT? Déjanos tus comentarios y pronósticos en torno a este partido en nuestras redes sociales.