Partidos deben tranquilizar a candidatos, no apostar al pánico, pide Rocío Nahle

Luego de una reunión con fuerzas de seguridad federales y estatales en la zona norte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, llamó a los partidos políticos a "tranquilizar a sus candidatos" y evitar que las campañas se basen en el miedo o el escándalo. "No es con pánico, no es con terror (...); la gente quiere vivir en paz", dijo.

A respecto convocó a los partidos políticos y sus aspirantes a realizar campañas propositivas y evitar la utilización del miedo como herramienta electoral, al señalar que ya se investigan los hechos violentos recientes ocurridos en el Estado, sin que existan riesgos para toda la población.

Tras encabezar la Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz, en la que estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, así como las fiscalías estatal y federal, la mandataria subrayó que "la ciudad de Papantla está tranquila, la ciudad de Tuxpan está tranquila".

Sobre el hallazgo de restos humanos en bolsas en la comunidad de Carrizal y cerca del monumento al Volador, confirmó que las víctimas están identificadas por sus familiares.

También te puede interesar... Pretende FGE Veracruz dar 'carpetazo' a caso de tortura contra indígena ñuhú

DOS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Agregó que los hechos violentos recientes ya se investigan: "Estos hechos tienen dos líneas de investigación y va a ser importantísimo porque vamos a ver quién es la mano que mece la cuna, como se dice".

Afirmó que su administración garantizará la seguridad durante el proceso electoral y que, aunque se trata de un periodo de campañas, "la gente quiere vivir en paz, elecciones tranquilas. Vamos a garantizar las elecciones, como siempre, elecciones tranquilas".

"No es con miedo, no es con terror, no es con pánico. Aquí nosotros tenemos que garantizar la seguridad de todos los veracruzanos y veracruzanas, por eso estamos aquí".

También dirigió un exhorto a los partidos para que sus aspirantes promuevan propuestas ante la ciudadanía.

"Un exhorto respetuoso a todos los partidos políticos, que tranquilicen a sus candidatos y que los exhorten a que hagan la campaña de propuestas. Yo creo que la gente quiere que sus próximos gobernantes sean personas de trabajo propositivas, honorables, honestas".

La gobernadora hizo énfasis en evitar la victimización durante el proceso: "Aquellos personajes que le apuestan al pánico, que le apuestan al escándalo, que después andan llorando y se andan victimizando y andan en las altas esferas victimizándose, pues después que no se quejen".

Finalmente, reiteró que el objetivo es una jornada sin violencia: "Somos más, lo he dicho, los veracruzanos y veracruzanas que queremos vivir en paz y que vivimos en paz".