Banxico retirará estos billetes y monedas en 2025, ¿tienes alguno?

El Banco de México (Banxico) anunció que a partir del próximo año, 2025, serán retirados de circulación diversos billetes y monedas, esto como parte del proceso de modernización del sistema monetario del país.

En la actualidad, los billetes más antiguos corresponden a las familias B y C; los billetes y monedas de la familia A ya se encuentran desmonetizados y no tienen ningún valor para transacciones, pero las familias posteriores aún conservan su poder liberatorio, por lo que no tardan en ser reemplazados.

Esta medida tiene como objetivo mejorar la seguridad de la moneda, optimizar los costos de producción y hacer más eficiente la distribución de efectivo en todo el territorio. Por mencionar algunos aspectos, los billetes más antiguos tienen materiales menos sofisticados, lo que les hace más vulnerables a la falsificación.

Billetes y monedas en proceso de retiro

Billetes de la Familia B y C (emitidos entre 1993 y 1996), que aún expresan su denominación en "nuevos pesos".

(emitidos entre 1993 y 1996), que aún expresan su denominación en "nuevos pesos". Billetes de la Familia D y D1 , incluyendo los conmemorativos por el 75 aniversario de Banxico .

, incluyendo los conmemorativos por el 75 aniversario de . Monedas conmemorativas de 100 pesos.

de 100 pesos. Billetes de la Familia F, presentan cambios en elementos de seguridad, colores y tamaño; se retiran el de 50 pesos (puesto en circulación en 2006) y el de 1,000 (2008)

Además, la Familia G, la más moderna, también podría sufrir cambios, pues Banxico contempla desaparecer gradualmente el billete de 20 pesos, para reemplazarlo por monedas metálicas, que tienen mayor resistencia al desgaste para una de las denominaciones más utilizadas.

Del mismo modo, las monedas de 1, 2 y 5 pesos cambiarán su composición metálica a partir de 2025, comenzando a fabricarse exclusivamente de acero en lugar de aleaciones de cobre y aluminio, con el fin de reducir costos de producción y aumentar su durabilidad.

A partir del 2025, estos billetes y monedas dejarán de ser emitidos por los bancos, pero mientras sigan siendo de curso legal, estos están obligados a aceptarlos, por lo que si aún posees billetes en proceso de retiro, puedes intercambiarlos por versiones vigentes de la misma denominación en los bancos, o directamente en el Banco de México.

Es importante verificar las fechas oficiales de retiro y la validez de cada billete o moneda, ya que algunos podrán seguir siendo aceptados para transacciones diarias por un tiempo después de entrados en el 2025.

Del mismo modo, si tienes monedas o billetes de valor conmemorativo o coleccionable, te recomendamos que consultes con un experto en numismática antes de cambiarlos, ya que podrían tener un valor superior en el mercado, y sería una pena que te desprendieras tan fácil de una posible joya.