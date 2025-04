Desde la convicción, de la lucha social al servicio público; misma postura ante la vida: Daniela Griego (+VIDEO)

"Espero que un día la gente me vea como una mujer de convicciones, una persona coherente con sus acciones", porque "hay cosas que no cambian ya sea desde el trabajo en la sociedad civil organizada o desde la función pública, que es la posición ante la vida, en la sociedad, en la política, en el lugar donde estemos (...)", expresó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, Daniela Griego Ceballos, promotora de la Cuarta Transformación en Xalapa.

Al recordar sus inicios como activista social, desde organizaciones como el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y en situación de Calle A.C. (Matraca), posteriormente en la Unión Campesina Democrática (UCD) que después se convertiría en el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) desde donde trabajó 20 años de su vida y tocó "participar en otros ámbitos de la lucha, del movimiento social en el tema campesino e indígena".

"Empecé hace muchos años, tengo 36 años de vivir en Xalapa, empecé en la Facultad de Sociología que llegué a la Universidad Veracruzana a finales de los 80s, en un momento histórico muy revolucionado (...) estaba a nivel mundial la caída del Muro de Berlín, había un contexto favorable para el desarrollo de movimientos sociales y en ese entonces ingresé a la Facultad de Sociología y ahí me vinculo con organizaciones de la sociedad civil".

Luego, la lucha social vinculada con la demanda de democracia, llevó a Daniela Griego a ser consejera ciudadana en la transición del Instituto Federal Electoral (IFE) a Instituto Nacional Electoral (INE), pugnando para que las elecciones sean justas, equitativas, transparentes, y el órgano electoral fuera imparcial.

Y es que para Daniela Griego, la utopía en ideología es eso que nos encamina, que nos guía, y aunque ya casi nadie habla de ello, son ese algo que siempre debe estar, justamente construyéndose desde la convicción y con acción, destacó.

"El trabajo desde las organizaciones civiles me permitió ir a otros espacios de participación y luego llego en 2016 por invitación como candidata externa a la diputación local por Xalapa X que es Xalapa urbana y gano la elección y empezamos a trabajar en el Congreso algunos otros temas que no habíamos trabajado, como el tema del derecho a la seguridad social y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) combinados con otros temas".

Actualmente, Daniela Griego tiene la encomienda del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para promover la Cuarta Transformación, puerta por puerta, recogiendo el sentir de la población e informar sobre las acciones que se realizan por parte del movimiento que inició con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, la Cuarta Transformación continúa con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en el caso del estado de Veracruz con la primera gobernadora, Rocío Nahle García.

"En este caso soy la responsable en Xalapa de esta promoción del proceso de afiliación, es una campaña nacional que se anunció ya hace algunas semanas a nivel central y que encabeza la Secretaría de Organización, y tenemos la encomienda de ir a invitar a ciudadanos y ciudadanas a sumarse al Movimiento".

Al respecto, comentó que "hay mucha aceptación en Xalapa para Morena, por supuesto para nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y también para nuestra gobernadora Rocío Nahle. La gente por supuesto que identifica plenamente al gobierno de la Cuarta Transformación".

Xalapa, por tradición e historia ha tenido un movimiento de izquierda, de oposición, muy dinámica, con una ciudadanía que participa, comentó en entrevista en las instalaciones de IMAGEN DEL GOLFO, en la capital veracruzana.

-¿Cuál ha sido o cuáles han sido algunos de tus principales retos en la función pública? y ¿por qué elegir pasar de la sociedad civil organizada, desde ese trabajo, a la función pública, qué te permite la función pública que no podías hacer desde la sociedad civil organizada?

"Es parte de un proceso histórico también de formación personal, de proyecto social de un equipo y también dentro de una coyuntura histórica que se presentó después de mucho tiempo de estar luchando por transformar el país y el estado. Hay veces que hay que tomar esas decisiones, son responsabilidades con las que se enfrenta una y que hay que asumir y que ahora lo ratifico al ver a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum con esa entereza y esa conducción del país, o ver a la gobernadora. Tenemos una responsabilidad que hay que asumir también desde las mujeres que venimos luchando".

"Me ha dado muchos elementos el haber pasado por organizaciones de la sociedad civil y luego en la legislatura, para la función pública, para el servicio público, pero hay cosas que no cambian: que es justo esta posición ante la vida, en la sociedad, en la política, en el lugar donde estemos, que es servir a los demás, hacer realmente un buen gobierno ahora, que es por lo que habíamos peleado muchos años, porque fue un proceso de mucho tiempo, mucha gente involucrada en luchar en pedir que se respete la libertad, que haya justicia, que se respeten los derechos, es lo básico, es para lo que debería servir la política, para que la gente pues tenga bienestar, tenga acceso a otras oportunidades, las mujeres otro tipo de vida que no sea violento, oportunidades de trabajo, cobertura de salud, educación, etcétera".

Se trata de esas convicciones y esa postura ante la vida, desde el espacio donde se trabaje, para ahora tomar acción en la toma de decisiones desde la representación ciudadana, la legislatura y la función pública, destacó.

Entonces, la lucha es la misma, expuso y refrendó que ahora busca concretar acciones por el bien de la gente, desde el servicio público, teniendo claro lo que debe hacerse desde la política y lo que no debe hacerse.

Justamente su paso como directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) le llevó a trabajar por los derechos sociales de un importante sector de la población que padecía las consecuencias de una institución que había sido quebrada anteriormente y usada como "caja chica" jugando con los ahorros de las y los trabajadores.

"Nos tocó un momento muy fuerte a final de 2018, pero se pudo, se pudo hacer", acentuó al referir el trabajo en el IPE como uno de sus grandes retos en el servicio público.

"Se pudo hacer, se hicieron las cosas apegadas a la ley, hubo apoyo del Gobierno del Estado por supuesto -de Cuitláhuac García Jiménez-, pero también hubo apoyo de sindicatos, de organizaciones de pensionistas y un buen equipo que también habíamos venido caminando desde hace mucho tiempo y que sabíamos que teníamos que hacer todo lo mejor posible de nuestra parte y hay un compromiso con esa derechohabiencia del IPE que había sido muy golpeada y maltratada, entonces lo que había que hacer era recuperarlo (...) pagar las pensiones y algo fundamental: recuperar la confianza de la gente, de los más de 35 mil derechohabientes ahora", todo ello con un trabajo integral.

-¿Recuperar la confianza y la toma de decisiones en la función pública han sido, digamos, de tus principales retos?-

"Por supuesto, yo decía: de nada va a servir que el IPE recupere los miles de millones de pesos si la gente sigue opinando mal o teniendo una percepción negativa, si no se atiende bien a la gente en lo básico que es la ventanilla, o que cuando entran o cuando hacen un trámite, entonces para mí era igual de importante que la gente recuperara la confianza en el Instituto pero en el servicio público también, en el gobierno de la Cuarta Transformación, que recuperar recursos, entonces ha sido un reto muy fuerte y también que la gente vaya cambiando la opinión sobre la burocracia, sobre los servidores públicos".

-Al hablarnos precisamente de esta trayectoria y este recorrido que va del trabajo desde las organizaciones civiles a la toma de decisiones, podría preguntarte: ¿Daniela Griego Ceballos es una mujer de convicciones?-

"Yo espero que sí, eso lo voy a decir al final de mi vida cuando me toque, pero sí, que digan y que piensen eso, que fui congruente durante todo el tiempo que me tocó servir, andar, caminar, etcétera, de actuar, que lo que pensé hace años lo pude hacer a lo largo de mi vida. No es fácil por supuesto, porque hay muchos obstáculos, porque hay otras formas de ver, de actuar. Pero sí me gustaría decir eso, que fue congruente con lo que pensé, lo que quise y finalmente cómo lo viví".

-¿Qué le dirías a la gente que no confía, que ve una separación entre la lucha social o de la población y lo que se está haciendo o tomando de decisiones desde la parte gubernamental o la función pública?-

"Una que no desconfíe, que participe, que opine, que lo haga informada; las redes sociales pueden servir para muchas cosas buenas pero también para cosas malas. Que la gente participe, que opine (...) No hay mejor manera de defender los intereses de los ciudadanos, de defender sus derechos, que organizados. Que no desconfíen, que den la oportunidad a este gobierno de la Cuarta Transformación. Creo en el ejemplo de Claudia Sheinbaum y de Rocío Nahle. Hay muchas cosas qué hacer, sí, hay muchas cosas qué mejorar. Años fueron de rezago histórico, sobre todo con la gente más vulnerable o los sectores más vulnerables".

"Pero es trabajo de Gobierno pero también de los ciudadanos y ciudadanas que se involucren en los asuntos públicos y en las cosas que les afecten a las personas y que desde el gobierno no siempre se ve o se ve desde otra perspectiva. ¿Cómo empatar el interés común de la gente y el oficio del gobierno o la obligación del Estado por atender a sus ciudadanos, ¿si hay manera?, sí, hay que dialogar mucho y hay que recuperar muchas cosas que teníamos hace muchos años y que se han perdido: valores, antes le decíamos ideología, mística, utopía, hoy ya nadie habla de eso, pero nosotros seguimos creyendo en eso, porque finalmente es lo que ha movido tantos años para llegar a la transformación en el país y en el estado. Sí se pueden hacer las cosas, que la gente no desconfíe, que no deje de creer y que participe siempre", expresó Daniela Griego Ceballos, promotora de la Cuarta Transformación en Xalapa.