El ´Lord ISSSTE´, ¡en Veracruz!

El domingo pasado, Eduardo Caccia, un articulista del diario Reforma, recordaba que, en 1980, Mohammad Reza Pahlavi, el exiliado Sha de Irán, estaba enfermo y requería de tratamiento médico urgente. "Su linfoma ya había hecho estragos, su reino se había derrumbado y su cuerpo acusaba el agotamiento del tiempo. Fue entonces cuando entró en escena el doctor Michael DeBakey, una eminencia mundial de la cirugía cardiovascular. Fama, reconocimiento, entrevistas, medallas. ¿Qué más se necesita para confiarle el bisturí? Todo, menos lo esencial: la capacidad de hacer lo que tiene que hacer", cuestionó en su texto titulado "Incompetencia al mando".

Caccia refirió que el famoso doctor DeBakey "fue un pionero de la cirugía cardiovascular, desarrolló técnicas y dispositivos que salvaron vidas, como la bomba de corazón artificial, las pinzas que llevan su nombre y decenas de instrumentos más. Gracias a él se perfeccionaron novedosos procedimientos. También fue notable su legado en la reparación y reconstrucción de vasos sanguíneos. No es casual que le llamaron ´padre de la cirugía cardiovascular moderna´".

Pero el articulista señaló: "DeBakey aceptó operar al Sha fuera de su especialidad. Era un procedimiento que requería experiencia oncológica y hepática, no cardiovascular. Durante la esplenectomía DeBakey lesionó el páncreas del paciente, lo que llevó a un desenlace clínicamente desastroso. El Sha no se recuperó, y muchos consideran que la decisión quirúrgica precipitó su muerte. DeBakey había hecho miles de cirugías, pero de otro tipo. El punto focal de esta historia es que se actuó fuera del terreno de la competencia".

La referencia al caso del Sha de Irán –quien en junio de 1979, cinco meses después del triunfo de la Revolución Islámica, llegó a refugiarse a Cuernavaca, Morelos– se hace porque casualmente a la nueva administración del gobierno de Veracruz llegó como titular del complicado Sector Salud el doctor misanteco Valentín Herrera Alarcón, egresado de la UNAM y reconocido nacionalmente como una eminencia en cardiología.

Desde 1997, es Médico Adscrito en el Instituto Nacional de Cardiología y se ha desempeñado como Subjefe del Departamento de Cirugía de Adultos, Jefe del Departamento de Cirugía de Adultos, Profesor Titular del Curso de Especialización en Cirugía Cardiotorácica de la UNAM, Subdirector y Director del Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza" ISSSTE y Director del Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos".

Pero para erradicar el cáncer de la corrupción que dejaron enquistado en la Secretaría de Salud no solo las administraciones estatales del PRI y del PAN sino también la del exgobernador Cuitláhuac García, de Morena, no se requiere de un especialista del corazón, así sea el mejor, y tampoco de un oncólogo, sino de un experto en administración pública que no se deje engatusar por artimañas burocráticas ni por los intereses y negocios personales de sus mejores amigos.

Por hoy, solo daremos a conocer el caso del maestro Juan Pablo Uribe González, quien, se incorporó a los Servicios de Salud de Veracruz desde el 16 de diciembre de 2024 como Encargado del Área de Apoyo del Director General, o sea, del doctor Herrera Alarcón.

Uribe González fue denunciado en junio de 2018 como subdirector administrativo del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza", del ISSSTE, por nepotismo y cobro de moches a proveedores de servicios y de medicamentos.

En diversas cuentas de Twitter y Facebook era conocido como #LordISSSTE.