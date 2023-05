Veracruz: bajo desempleo y alta informalidad laboral

El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con cifras actualizadas al primer trimestre del presente año.

Destaca que en el ámbito nacional hubo en dicho periodo 106 millones de personas desocupadas, lo que equivale a 2.7 por ciento de la Población Económicamente Activa. Ese dato significa una reducción en el desempleo en el país.

En 2022, la desocupación –probablemente como efecto de la pandemia– se ubicó en 3.5 por ciento; es decir, en un año el desempleo en México se redujo en 8 décimas.

Otro dato: el INEGI indica que durante el primer trimestre de 2023, las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca, 80 por ciento; Guerrero 79.3; y Chiapas, 73.9 por ciento. De ello se desprende que son los municipios con más pobreza, entre los que se encuentra Veracruz, los que registran las más altas tasas de informalidad.

¿Cómo va Veracruz? Lamentablemente, con 38.7 por ciento, la entidad veracruzana es de las que presentan las tasas más altas de condiciones críticas de ocupación. En ese rubro, Chiapas, con 50.2 por ciento encabeza la lista; le siguen, en ese orden, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Campeche, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero y Oaxaca.

Más: la informalidad laboral en Veracruz se ubica en 68.4 por ciento; es de los estados con las cifras más elevadas, atrás de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

La entidad tiene casi en actividades laborales a casi 3 millones 400 mil personas; y 84 mil habitantes en el desempleo. La desocupación se ubica en 2.4 por ciento, debajo de la media nacional, de 2.7.

En desocupación parcial o desocupación se encuentra el 10.1 por ciento de los veracruzanos; en tanto que 68.4 por ciento está en la informalidad laboral. Además, casi 30 por ciento de los trabajadores se ocupa en el sector informal de la economía.

Para tomar en cuenta está el alto nivel de desocupación registrado en la zona metropolitana de Coatzacoalcos, 3.5 por ciento, muy arriba de la media nacional.

En términos de empleo, la buena noticia para Veracruz es que el desempleo, de 2.4 por ciento, parece bajo; la mala se relaciona con los altísimos niveles de informalidad laboral y de condiciones críticas de ocupación.

Otras fuentes, sin embargo, no presentan cifras tan alegres como las de INEGI: la organización no gubernamental México cómo vamos indica: al corte de abril, en Veracruz no sólo no se habían generado empleos; por el contrario, hay un retroceso.

El semáforo económico estatal indica que Veracruz registró una pérdida de 39 empleos formales en los primeros 4 meses del año. La meta de crear 22,500 espacios laborales parece remota.

La buena noticia de dicha organización consigna una reducción de la pobreza laboral en la entidad, que en un año pasó de 54.2 a 50.9 por ciento; aun así, más de la mitad de la población enfrenta dicha condición. @luisromero85

