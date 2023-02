Ricardo Aldana, en pie de lucha a favor de los trabajadores petroleros

*Quien sigue en la lucha por el beneficio laboral de sus trabajadores es el líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto contra la empresa Petroleros Mexicanos (Pemex), quien no quiere cumplir con los compromisos acordado en el contrato colectivo de trabajo entre ambos (sindicato-empresa) y como todos sabemos las oficinas, hospitales y centros de trabajos en todo el país, están deteriorados por falta de mantenimiento; además les falta material de trabajo (papelería, productos de limpieza, medicina, uniformes, etc), por lo que los trabajadores de las diversas secciones están saliendo a manifestarse en cada uno de sus centros de trabajo para que les cumplan lo pactado. A quien le da igual por todo lo que está pasando con los trabajares petroleros es al director de Pemex el tabasqueño, Octavio Romero Oropeza, amigo personal del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esperemos que todo esto no vaya a terminar en una huelga general en todo el país, por parte de sindicato petrolero, para que así les cumplan lo firmado en el contrato colectivo, así son los de la 4T.

*El Congreso Local de Veracruz y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), salieron ahora que bajaron el monto de la deuda de la cuenta pública del año 2021, la cual tienen los ex alcaldes del estado, en el mes de septiembre del 2022 la deuda era por la cantidad de 3 mil 23 millones 507 mil pesos y ahora en enero del presente año es de 2 mil 668 millones 433mil 822 pesos, habiendo una diferencia de 355 millones 71 mil pesos; lo curioso de todo este movimiento es que los más beneficiados son los ex alcaldes de los municipios de Coatzacoalcos y Agua Dulce de la zona sur, los Morenistas Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que inicialmente estaba señalado con un desvió de 33 millones 686 mil pesos y ahora por obra del espíritu santo solo debe 355 mil pesos, es demasiada la casualidad que de repente Carranza Rosaldo saliera con menos daño patrimonial, pero no solo el salió beneficiado, sino también el diputado local por Coatzacoalcos rural y ex alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricárdez, quien tenía un señalamiento por un desvió patrimonial de 14 millones de pesos y ahora resulta que con el ajuste que hubo ya no tiene ni un peso de faltante, milagro, ni ellos se lo creen, quienes dicen ser los honestos y honrados ahora resultaron los más pillos, son los que más criticaron el pasado y salieron peor, así es la 4T.

*La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declara inconstitucional la llama ley "Nahle" que consistía en la reforma a la Constitución del Estado de Veracruz que promovieron los diputados locales de Morena y sus aliados en el mes de agosto del 2022, donde se buscaba imponer acciones irregulares a la legalidad, en el decreto número 240 en la Gaceta Oficial de Veracruz, añadiendo la fracción 111 al artículo 11 de la Constitución del Estado, señalando que podría aspirar a la gubernatura las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzanos, aprobación que restaba los derechos políticos a los veracruzanos de nacimiento, por lo que en una votación en la SCJN, ocho magistrados echaron abajo la famosa reforma, donde la más beneficiada era la Secretaria de Energía, Rocio Nahle, ya que ella es nacida en el Estado de Zacateca, con hijos nacidos en Veracruz, esto demuestra una vez más que nuestros legisladores veracruzanos no dan una en sus reformas y más el diputado Juan José Gómez Cazarín, quien quiere quedar bien con la Zacatecana, así se escribe la historia en la 4T.

*Quien no aprende es la comadre de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, la alcaldesa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio, quien mando a su hija Karla Rosas Mora a unas merecidas vacaciones, el problema es que la joven es actualmente la presidenta del DIF Municipal y en estos tiempos ella debe estar trabajando al frente de dicha dependencia y no andar de paseo, además la pregunta es quien paga ese viajes a Colombia, porque con el sueldo que percibe la funcionaria municipal, no creo que le alcance para dicho gastos. Quienes en Nanchital conocen a la familia de la alcaldesa, comentan que hace algunos años (andaban pateando latas) tenían problemas económicos, tan es así que a veces pedían un prestamito a sus vecinos y hasta hacían tandas para poder sobrevivir, pero desde que le cambio la suerte a Esmeralda con su comadre Nahle, ahora se dan la gran vida, ojalá y todo salga bien más adelante y no tenga problema en la cuenta pública, como los ex alcaldes por desvíos en las arcas municipales.

*COMUNICADO DE FUNCIONARIOS DE LAS SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

En las pasadas elecciones del 06 de junio de 2021 en el Estado de Veracruz, donde se eligieron Diputados Federales, Diputados Locales y Presidentes Municipales, por indicaciones del Subsecretario de Gobierno, C. Carlos Alberto Juárez Gil, personal de las Direcciones que integran la Secretaría de Gobierno, fuimos obligados bajo amenazas de la pérdida del empleo a participar promoviendo el voto en el Distrito de Coatepec a favor del candidato de Morena, C. Luis Ronaldo Zarate Díaz, esto con nuestros propios recursos para el traslado y los alimentos, en aquella ocasión aunque estábamos molestos, lo aceptamos porque no estaba tan lejos y era en los fines de semana, pero también nos obligaron a ser representantes del Partido Morena ante las casillas y fue sin consultarnos, tomaron de nuestros expedientes copias de la credencial de elector y nos acreditaron ante el INE y volvieron a decirnos, que si queríamos conservar nuestro empleos teníamos que presentarnos el día de la elección, de esto hay registro en el INE.

Ahora el C. Omar Iván González Salgado, secretario particular del Subsecretario de Gobierno, quien goza entre los empleados de la subsecretaría de ser un tipo prepotente, grosero y altanero, les informó a los diferentes Directores de la Secretaría de Gobierno, que por indicaciones, otra vez del Subsecretario de Gobierno, que todo el personal de confianza tenía que ir a realizar brigadas de promoción a favor de la candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México, la C. Delfina Gómez Álvarez e igual que las elecciones pasadas, con nuestros propios recursos, salvo que en la ciudad de Toluca, les están prestando una casa en la cual se llega y de ahí se reparten las rutas para realizar las actividades de promoción y otra vez con amenazas de la conservación del empleo y lo más delicado, es que las actividades en el Estado de México que ya se vienen realizando, son en días hábiles, es decir, las salidas son los días lunes por la madrugada y el regreso son los viernes por la tarde, ya con esta semana que está corriendo, van tres semanas que han enviado personal.

Queremos resaltar que en la administración pública, quienes laboramos ahí, somos personal que hemos trabajado con gobiernos de diferentes partidos y que nosotros no somos partidistas, somos funcionarios públicos y recibimos un sueldo que viene de los recursos públicos que la Federación le entrega al Estado.

Queremos que, a través de los medios de comunicación, el Gobernador, porque a lo mejor lo desconoce, tenga conocimiento de los riesgos a los que nos están exponiendo.

PRIMERO: Podemos accidentarnos y no tenemos ninguna garantía de apoyo, porque no tenemos ningún documento que avale que nuestros superiores son los que nos están enviando.

SEGUNDO: Al enterarse los partidos políticos de oposición, que personal del Gobierno de Veracruz anda realizando actividades proselitistas en el Estado de México, nos exponen a que nos violenten.

TERCERO: y el más grave, La Ley General en Materia de Delitos Electorales en su Art. 5 establece, que cualquier funcionario público que cometa delitos electorales (realizar actividades proselitistas en horarios laborales), se le impondrán sanciones que van desde la inhabilitación para ocupar cargo o comisiones en el servicio público de dos a seis años y la destitución del cargo, Art. 11 se impondrá de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que:

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato (a) partido político o coalición;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.

Como puede el Gobernador cuando dice que son diferentes, obligar al personal a realizar actividades que están prohibidas por las leyes, como puede exponer al personal a que pueda sufrir un accidente y quede totalmente desamparado, como puede exponer al personal a que lo inhabiliten, lo destituyan o incluso lo metan a prisión sin ningún acuerdo de reparación de los posibles daños que se sufran, como puede enviar a los empleados sin recursos económicos cuando la candidata de Morena en el Estado de México tiene el suficiente recurso económico para solventar las campañas que sean, puesto que tiene el dinero que le descontó a los empleados del Ayuntamiento de Texcoco cuando fue Presidente Municipal y ahora tiene el dinero que se agenció de la secretaría de Educación Pública, puesto que la Auditoría Superior de la Federación le encontró irregularidades por 830 millones de pesos.

*Nos leemos la próxima semana.

