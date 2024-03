"El Cui", no quiere dejar votar a presos sin sentencia

Marzo 12, 2024, 07:24 a.m.

Por: El Cábula Fecha: Marzo 12, 2024, 07:24 a.m.

Abogado dice que el ingeniero no sabe de leyes

Al menos que los partidos les manden su "Frutsi", torta y cien varos.

Luego de tener unos días de intenso boliche, haciendo chuza y jugar béisbol con atrapadas muy raras en primera base, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, sigue empecinado en no echarle firma al convenio con el INE para el voto de los reos en las cárceles de Veracruz.

El pleito comenzó cuando el góber, le preguntó al vocal ejecutivo del INE, Josué Cervantes Martínez, si ¿quiere que voten los jefes de plaza y feminicidas?

Resulta que el INE tiró la línea de que en los 17 penales veracruzanos, hay más de 4 mil 500 internos que podrían aventarse su ´votito´ para elegir presidente.

Pero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no está por la labor de ponerle rúbrica al convenio y dejar que los reclusos se pongan democráticos.

El asunto viene de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que garantiza el voto de quienes están en prisión preventiva, sin sentencia, protegiendo sus derechos políticos.

Pero García Jiménez, todo enfadado, lanzó un rimas con todo y jarana contra el vocal Josué Cervantes, acusándolo de querer hacer un hoyo en la seguridad de las cárceles por puro capricho.

El gobernador, en un tono bien a lo jarocho, le mandó a decir al INE que ya se le contestó con un oficio donde se explican las razones de seguridad pa' que no se pueda llevar a cabo el voto en las prisiones. Además, les soltó la pregunta explosiva: "¿quieren que ellos voten?, no es cualquier cosa, es un tema de alta seguridad y es legal el tema".

CREE QUE SE LE VAN A IR LOS PRESOS

Y soltó más preguntas: "¿Quiere vulnerar la seguridad el afán de que los feminicidas voten? ¿Por qué su insistencia si ya le dijimos en un oficio sustentado? ¿Quiere vulnerar el sistema? ¿Quiere que salgan algunos o por qué la insistencia?".

Sin embargo, como suele ocurrir con el que manda en Veracruz, le sale lo ignorante en las leyes, y lo que debe pelear es que su FGE, la que él controla se ha eficaz y los jueces emitan sentencias de manera más rápida y transparentes porque luego se le van los delincuentes no por votar, sino porque no arman bien las carreras de investigación.

Ayer el abogado Fidel Ordóñez Solana advirtió que García Jiménez "viola los derechos de presos sin sentencia al negarles participar en las próximas elecciones".

Ordóñez Solana, con una lengua bien afilada, le recordó al gobernador que, por ser ingeniero y no abogado, se le va la onda en temas legales.

En un tono con odio jarocho como diría el paisano ratón Crispín, dejó claro que García Jiménez no entiende ni "j" de justicia cuando se trata de los derechos electorales de los reclusos.

QUE MANDEN AL MENOS EL FRUTSI

"Nos ha hecho mucho daño que el Gobernador de Veracruz sea ingeniero y no abogado. Eso nos ha lastimado porque no comprende hasta qué momento un preso tiene perdidos sus derechos electorales", soltó el abogado

Ordóñez Solana lanzó su "cascarita" verbal: "No sé a qué le tiene miedo el señor Gobernador de estar en el planteamiento de que no voten. Tienen que votar, tienen derecho y es algo que no se puede restringir indebidamente", afirmó, dándole un "calambre" a la lógica de García Jiménez.

Así las cosas, mientras si no los dejan votar el 2 de junio en Veracruz, al menos que los partidos les manden su "Frutsi", torta y cien varos.

