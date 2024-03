MC, Dante y la elección en Veracruz

El candidato de Movimiento Ciudadano al Senado por Veracruz, Dante Delgado Morales, ha enfocado su crítica a los problemas de la población de la entidad; se refiere a la inseguridad, falta de empleos, y sobre todo a la pobreza.

Apunta el emecista: uno de los principales problemas es el relacionado con la economía familiar y con la migración: "la gente requiere ingresos dignos; la población se ve obligada a salir del estado para buscar mejores empleos..."

El fenómeno de la migración a Estados Unidos es preocupante, señala, y se dispara principalmente porque en Veracruz no se generan las condiciones necesarias para el desarrollo de la población; la entidad, afirma, está en el olvido.

Dante Delgado, hijo del ex gobernador de Veracruz y actual dirigente nacional del partido, se reunió con periodistas veracruzanos, quienes le cuestionaron sobre el tema de la herencia en los cargos (en la entidad hay dos casos, el de MC y el del PAN): "toda la vida me han invitado a participar y siempre me negué, pero ver que lo peor del PRI se junta con lo peor del PAN; que Morena no hizo nada por el Estado, me hace dar la cara... Lo peor que le puede pasar a Veracruz es el regreso del PRIAN".

Afirma nunca haber tenido cargo público alguno; se dedica a las actividades empresariales; y su única participación política se circunscribe al trabajo de organización del partido; fue fundador y se enfocó en la promoción del voto de los jóvenes.

Al margen de la crítica a sus adversarios políticos –PRI, PAN y Morena–, a Delgado Morales le preguntó la prensa local sobre las expectativas en esta campaña; su partido apenas representa, de acuerdo con el más reciente proceso electoral (2021), el 9 por ciento de la votación total en Veracruz; además, no hay encuesta actual que le reconozca más del 10 por ciento en las preferencias. Al respecto, recurrió a la máxima de "la única encuesta válida es la del primer domingo de junio, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas a emitir su voto".

"En Jalisco decían que Movimiento Ciudadano no pintaba en las encuestas, y ganó Enrique Alfaro; lo mismo en Nuevo León, donde terminamos ganando la elección con Samuel García". Son dos ejemplos, indica, de buenos gobiernos emanados de un partido que sí sabe trabajar".

El candidato a senador destaca que tanto en Jalisco como en Nuevo León, prácticamente en ninguna encuesta previa a la elección figuraban los candidatos de MC, quienes lograron remontar la tendencia adversa y terminaron ganando sus contiendas. Trabajamos –dice– para que lo mismo ocurra en Veracruz... para ofrecer lo mejor a los veracruzanos.

Con relación al impacto de los programas sociales en las preferencias electorales, Dante Delgado reconoce: si bien mucha gente está agradecida con esos beneficios, se trata de apoyos que llegan gracias, en parte, a que MC votó a favor de plasmarlos en la Constitución...

¿El enemigo a vencer? "La apatía, la abstención; que ésta no se convierta en una elección de estado".

En Veracruz, los candidatos de MC buscan ser la tercera opción, la de quienes rechazan tanto la continuidad de Morena, como el retorno de PAN y PRI. En menos de tres meses sabremos si lograron ese objetivo.

