La muerte de los bancos tradicionales: ¿el fin está cerca?

El sector financiero se encuentra en un momento de peligro. Los bancos tradicionales, asediados por la disrupción tecnológica y la deuda global, se enfrentan a un futuro incierto.

Existirá una gran sacudida en el sector bancario lo que afectará violentamente a los mercados y luego a la economía, no se sabe aún que tan aguda será, pero seguro sucederá.

"La muerte de los bancos tradicionales no es un cambio de paradigma, no es un evento, es un proceso. Eventualmente todo estará en línea por conveniencia y ganancias. ¿Por qué seguir prestando a instituciones que la gente utiliza cada vez menos? Sin mencionar que no tienen el capital para satisfacer las demandas de los consumidores. Especialmente cuando en realidad tienen que tener reservas físicas y no sólo números en la computadora para otorgar préstamos a clientes que no pueden pagar los intereses y terminan debiendo su hipoteca. Luego, si los bancos tienen demasiadas ejecuciones hipotecarias en sus libros, acaban cerrando también."

El mercado de derivados, con su complejo entramado de apuestas financieras, añade un elemento de riesgo adicional al sistema bancario. La explosión de este mercado podría desencadenar una serie de quiebras bancarias, con un efecto dominó en la economía global, partiendo de este mes de marzo.

Se estima que 1.300 bancos cerrarán sus puertas antes de fin de año. Las corridas bancarias, la morosidad y la competencia de las Fintech (Finanzas y tecnología) son solo algunos de los factores que contribuyen a esta debacle.

El yuan chino, respaldado por oro y con una creciente participación en la cesta de Derecho Especial de Giro (DEG) del FMI, se perfila como la moneda del futuro. El dólar estadounidense, debilitado por la inflación y la desconfianza, podría ser destronado como principal moneda de reserva global, ya que lo único que lo respalda es una deuda creciente de 34.5 trillones de dólares y unos intereses crecientes de 4.7 trillones de dólares.

Es por eso que China aumenta la presión para que el precio del oro repunte a 2.300 dólares la próxima semana a través del Shanghai Gold Exchange (SGE). China pretende quebrar el dólar.

Las predicciones apocalípticas abundan. Algunos analistas creen que el colapso del sistema financiero es inevitable, mientras que otros apuestan por una transformación radical del sector.

Las enigmáticas publicaciones de Donald Trump en TruthSocial la plataforma de red social lanzada por Trump Media & Technology Group, alimentan las especulaciones sobre su participación en la creación de un nuevo sistema financiero. Su empresa secreta y sus recientes declaraciones en Davos podrían ser claves para entender el futuro de la economía global.

El futuro del sector financiero es incierto. Lo que sí es seguro es que nos encontramos en un momento de grandes cambios. Los próximos días y semanas serán cruciales para determinar el rumbo de la economía global.

La muerte de los bancos tradicionales es una realidad inminente. ¡¡¡El futuro del sector financiero está en juego, el ciudadano de pie debe estar alerta!!!

