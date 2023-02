NUEVO MODELO DE PAIS: CONTINUIDAD CON CAMBIO (Primera parte)

Columna: Francisco Blanco Calderón

Por: Francisco Blanco Calderón Fecha: Febrero 05, 2023, 07:06 a.m.

Lo nuevos escenarios que se avecinan a partir del 2024, están bien definidos en cuanto a la forma de gobierno y sobre todo la orientación que debe tomar el país, en lo económico y en lo social.

Es evidente que en esta primera etapa de la Cuarta Transformación la estrategia nacional se dio prioridad a los asuntos internos del país. Debido a dos situaciones concretas: por un lado, el desastre en que se recibió al país en lo energético, privatizaciones, economía informal, migraciones, servicios de educación y salud, y por el otro la pandemia que tuvo un tremendo impacto en lo económico, en salud y educación, ante todo por las practicas gubernamentales de destruir la salud pública, el abasto de medicamentos y los vicios enormes en la compra de medicinas y equipo e instrumental médico, unidos, en lo educativo, al impresionante adelgazamiento de médicos generales y especialistas.

Esta segunda etapa de la 4T deberá encaminarse hacia "afuera", con una visión hacia el exterior como nunca se ha tenido en México, sobre todo a aprovechar la inversión pública estratégica, que se dará por obras como la refinería de Dos Bocas, el tren maya, el corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, la nacionalización del Litio y la creación de una empresa paraestatal para su preservación.

En Latinoamérica Bolivia, Argentina y Chile se concentran los grandes yacimientos del mundo y México, Sonora para ser más específico, este estado tiene el yacimiento potencial más grande a nivel mundial, 244 millones de toneladas de minerales, de los cuales se estima que entre 3.5 y 4.5 millones corresponden a carbonato del litio, de donde se extrae este elemento. Los otros proyectos con avances significativos se encuentran en Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas.

Así mismo, el recién inaugurado parque fotovoltaico más grande de América Latina, que se encenderá en abril en Sonora, el proyecto verde más ambicioso de esta Administración contempla en su fase final una inversión de más de 1.600 millones de dólares y 1.000 megawatts de electricidad, en una extensión de más de 2.000 de hectáreas.

En El País, Karina Suarez, lo expone: "En la antesala del banderazo de salida del proyecto verde insignia de la Administración federal, el canciller Marcelo Ebrard invitó a embajadores y diplomáticos a conocer de primera mano la planicie cubierta de celdas solares que rompen con su simetría la armonía de los complejos turísticos que se desdoblan a lo largo del municipio costero. Acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y de un nutrido cuerpo diplomático de 80 países distintos, el funcionario federal presumió a Sonora como referente regional de los proyectos sustentables que se desarrollarán en el país. El mensaje hoy es que Sonora es el principal productor de energía solar de América Latina y va a ser en los próximos meses será el principal generador de las nuevas iniciativas en electromovilidad en el país".

México ofrece a empresas de todo el mundo condiciones excepcionales, y muestra de ello es el creciente flujo de inversión extranjera directa, que se encuentra en niveles récord, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al participar en el anuncio de que la firma alemana BMW inyectará capital por 800 millones de euros (alrededor de 16 mil 400 millones de pesos) en su planta en México, el mandatario agradeció la confianza de la firma para invertir en el país en energías renovables, pues dijo es el futuro de la industria automotriz.

"Va a llegar el día en que no se van a poder vender vehículos que no sean movidos por energía renovable, sostuvo, y señaló que en ese rumbo ya todos los acuerdos que se están haciendo son para la defensa y protección del medio ambiente, para enfrentar los problemas del cambio climático. Están exigiendo el que ya no se utilicen energías fósiles, que la opción, el futuro está en el litio, está en las baterías, en los chips, en los carros eléctricos. Ese es el futuro, destacó el presidente". (La Jornada).

Otra de las inversiones extranjeras más destacadas es la de la empresa TESLA, que abrirán en Nuevo León y cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. "La nueva fábrica de Tesla México podría estar situada cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos está estudiando las inmediaciones del AIFA para instalar una armadora en algún parque industrial del Estado de México para abastecer la demanda, el sitio podría servir como base para que la empresa exporte por vía aérea, aprovechando la infraestructura del aeródromo. Además, la empresa también analiza Nuevo León y Sonora para posibles inversiones. Tesla ha comentado sobre sus planes en México, Musk se ha reunido con el gobernador de Nuevo León, Samuel García". (Inmobiliare.com).

La oportuna y exitosa compra de la Refinería en Texas, la severa política de recaudación fiscal a los grandes capitales, el freno a las fugas por corruptelas, tan obvias como cómplices, entre gobierno, empresariado y medios de comunicación, el control completo de la compra de medicinas y equipo médico, y sobre todo el inicio de la distribución de la riqueza con la atención a los sectores más desprotegidos del país como adultos mayores, discapacitados jóvenes emprendedores, estudiantes de todos los niveles, madres solteras, universidades comunitarias, bancos de bienestar y centros de salud en los rincones más alejados.

Este cambio de estrategia política, de iniciar hacia adentro y continuar hacia afuera, definen el perfil del próximo candidato a la presidencia de la república: Continuidad con cambio, de adentro hacia afuera. Consolidar la atención a la pobreza con una economía altamente competitiva. No hay de otra.

Un primer paso: la reciente Cumbre de América del Norte realizada en México, el golpe de estado en Perú poco antes de la entrega de su riqueza energética y mineral, el fallido golpe a la nueva administración en Brasil con el retorno triunfal de Lula, la exitosa reunión de la CELAC con la estrategia de moneda única Brasil-Argentina, el fortalecimiento del peso mexicano, el juicio a García Luna, minimizado por la prensa convencional, en donde los millones de dólares no iban solo a sus bolsillos, tenía que distribuirlos con sus jefes políticos, legisladores, jueces y magistrados, y comentaristas y analistas periodísticos. Y sobre todo abandonar el modelo globalista del mercado con visión soberanista. Un América Latina soberana, libre y autónoma.

