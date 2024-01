Cuando un mejor futuro se vuelve estafa

Enero 30, 2024, 07:15 a.m.

“Phishing” es el término utilizado para definir a las técnicas de engaño que utilizan múltiples delincuentes para engañar a sus víctimas, el objetivo es ganar la confianza, ofrecer algo que sea atractivo para la otra persona y que pronto pueda caer en una estafa o algo peor como el robo de identidad, secuestro e incluso trata de personas. No es algo nuevo saber que el uso de la tecnología ha abonado a un creciente número de engaños, sin embargo, el desarrollo de plataformas y el conocimiento de las debilidades humanas es el punto clave para que estos sucesos tengan lugar.

Para que un engaño como los anteriores tenga lugar, es indispensable conocer cuáles son las necesidades humanas. Abraham Maslow las tenía muy claras y si bien han servido durante años como una guía en la mercadotecnia, también han sido útiles para fraudes millonarios. Para algunas personas basta con ofrecerles un correo donde les digan que recibirán una cuantiosa herencia, otras se guían a través del miedo de haber accedido a sitios con pornografía que bloquea sus dispositivos móviles y a cambio piden depósitos para subsanar el daño. Hay otros casos que se basan en emociones como la angustia de poder perderlo todo o que incluso roban información personal para que la estafa tenga una simulación más auténtica.

Dentro de todos estos modelos la lista de engaños parecería ilimitada, aunque hay puntos en común en la mayoría: la promesa de algo mejor es el común denominador que puede seducir a cualquiera y ese es el caso que actualmente enfrenta YOX HOLDING, una empresa que mediante el análisis de datos deportivos desde el 2016, se ha dedicado a la recopilación de inversionistas a quienes prometía cuantiosas ganancias.

Actualmente esta empresa debe alrededor de 500 millones de pesos a miles de familias, quienes aumentaron sus inversiones debido a que durante más de 8 años recibieron rendimientos oportunos. Recibí la invitación para sumarme a este modelo de parte de un conocido cercano, me enviaron los datos de inversión, los rendimientos, casos de éxito e incluso parecía que al no sumarme rechazaba una posibilidad inmejorable, así se le presentó la oportunidad a múltiples personas que rápido sumaban a otras. Pero actualmente se habla de un fraude millonario detrás de la empresa. Carlos José Lazo Reyes, CEO de la empresa declaró que se debió al desfalco por parte de ciertos empleados, sin embargo, no se ha ratificado la denuncia para que pueda proceder y de momento en Jalisco donde están las oficinas sede ya se han realizado cateos donde se aseguraron documentos que serán analizados por el posible delito de fraude.

Casos como este se analizan todos los días, y en ocasiones aparecen figuras con promesas únicas que, si parecen demasiado buenas para ser reales, es porque seguramente no lo son. Hay múltiples casos en la historia que nos han dado la razón en esto último, pasó con Elizabeth Holmes, la joven mujer cuya promesa parecía revolucionar el campo de la medicina y terminó en prisión por un fraude millonario. Hoy en día cualquier propuesta de crecimiento acelerado debe analizarse a profundidad aunque los datos que nos entreguen apunten a lo contrario, a la larga el crecimiento acelerado es insostenible.

