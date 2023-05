La oposición en la espera que una corcholata renuncie

Columna: Maquiavelo

Mayo 19, 2023, 07:03 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Mayo 19, 2023, 07:03 a.m.

El papel político de la oposición es muy triste en esta ocasión está esperando que una de las corcholatas presidenciales de Morena se separe para aprovecharla como su gran candidato para ganar las elecciones del año próximo.

Pasados los comicios de junio cuatro será la fecha clave para el arranque que dé inicio definitivamente la carrera electoral que definirá a través de una encuesta quien será el abanderado que sucederá al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sería muy aventurado vaticinar quien será el político que obtenga el mayor número de votos favorables en este estudio general que se vaya a realizar. Como se trata de una encuesta en la que participan no sólo los militantes de Morena sino el pueblo mexicano en lo general, es donde se pierde el supuesto favoritismo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y se perfilan con mayor fuerza Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Los millones de mexicanos opuestos al gobierno de la cuarta transformación ven con mayor simpatía para un cambio y que siga con mayor fuerza la confirmación del ambicioso proyecto de AMLO en los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores.

Las encuestas son engañosas porque ninguna de las realizadas abarca a la población en general que es la que va a contar al final.

Cuauhtémoc Cárdenas no ve una corcholata idónea

Para el líder histórico de la izquierda y excandidato presidencial el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no ve en las corcholatas a una persona con los atributos para lograr la renovación de la clase política y el funcionario idóneo para las formas administrativas del próximo sexenio.

"Yo no lo veo, yo no veo en este momento".

De su hijo Lázaro dice que no él está en eso, pero todo es posible.

No está de acuerdo con la refinería de Dos Bocas y menos que se equivocara en el costo en más del cien por ciento. "La producción de una refinería se debe orientar hacia la petroquímica y no sólo para los combustibles"

En septiembre se conocerá al próximo presidente

A medida que avanzan los días se define la fecha que se iniciará formalmente las campañas de los candidatos presidenciales de Morena que son las decidirán quién será el próximo presidente de México. Es como en los viejos tiempos del PRI que el candidato era formalmente el siguiente mandatario nacional. La oposición en el 2024 no cuenta porque simplemente no existe, no llega a tener juntos la tercera parte de los gobiernos estatales, están el PRI y el PAN dentro de la chiquillada partidista, del PRD que fuera la segunda fuerza electoral apuradamente en coalición sobrevive.

En septiembre de este año sabremos quién será el sucesor de López Obrador habrá muchos gobernadores y políticos del gabinete que pasarán a las filas de desempleados y posiblemente los perseguidos políticos más conocidos para evitar ser detenidos.

No es secreto de los malos manejos de un buen número de gobernadores y de altos funcionarios del gabinete que manejaron a discreción importantes recursos públicos, lamentablemente nunca supieron guardar las apariencias, la soberbia los dominó y perdieron el piso. La protección que contaban con el presidente López Obrador quien siempre confió en su honestidad ya llegó a su término.

Veracruz será uno de los escenarios más visibles y es el clamor masivo de una gente que busca su reivindicación.

