Pepín “Ruizbin Hood”, la sorpresa de Morena

Uno de los “cuadros” que recicló la Cuatro T en el puerto de Veracruz fue el exdiputado del PRI, José Ruiz Carmona, quien desde hace rato anda repartiendo periódico y otras cosas en las colonias populares.

Una de las preguntas es cómo fue que penetró el ex director del Sistema de Agua y Saneamiento en el partido guinda y la versión más fuerte es que su “madrina” fue la diputada federal con licencia, Claudia Tello a quien “deslumbró” con los seguidores que el llamado “Pepín” tiene en sus redes sociales, ganados por repartir dinero como si se tratara de El Rey Midas, y desplazando al mayor Rey Midas de la historia de Veracruz, el líder ferrocarrilero, Víctor Flores Morales.

Además cuentan que la ahora candidata al Senado de primera fórmula también se “llenó el ojo” con la capacidad de gestión y solvencia económica que mostraba Ruiz Carmona, quien varias veces publicó que regalaba dinero a la gente con lo que se volvió aspirante natural a un cargo de elección popular por aquello que en Morena hay que financiarse sus propias campañas.

A partir de ahí soñó con ser candidato a diputado local o presidente municipal del puerto jarocho, y justamente su nombre salió a relucir esta semana porque ya fue notificado que será el abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia por el llamado distrito de Veracruz II hoy en manos de Acción Nacional. Su estrategia al puro estilo del fidelismo y duartismo, de demostrar quién tiene más billete, le ha resultado a “Pepín” Ruiz.

Lo que no cuida el ahora nominado a candidato es la boca. Ya que aseguran fuentes confiables que en días pasados puso un ultimátum. O me definen si seré candidato o ya no invertiré más dinero. Lo que no se sabe es en alusión de quién o qué, fue la palabra “invertir”, producto además de un patrocinador mayor atrás de él.

Y es que paralelamente a esa postulación han salido actores del partido Morena a criticar esa designación por tratarse de un personaje del pasado con serias acusaciones de corrupción durante su paso por el organismo operador del vital líquido.

Sobre todo, el “ala más radical” del partido en el poder ha enfocado sus baterías hacia el expriista que está vinculado al sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Amigo entrañable de los Yunes, luego distanciado por el fidelismo, y de nuevo cercano a algunos actores de los azules del Estero, Ruiz Carmona tendrá primero que batallar contra el estigma que le acompaña, segundo con el rechazo de la base morenista, y tercero, con el despilfarro de dinero, aunque repartido a los pobres, pero contrario a los principios de austeridad de la 4T.

La pregunta es si como candidato seguirá entregando dinero a los pobres. Algo así como el Banco de Bienestar que instauró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La única razón que podría valer a la estrategia morenista en la conurbación es que con la incorporación de Pepín “Ruizbin Hood” a la campaña de la cuarta transformación, es el sumar a los activos priistas que no quieren saber nada del PAN ni de los Yunes Azules.

Pero si ese no es el cometido, la presencia del priista lo que puede traer es mucho desprecio de la militancia de la 4T y una serie de enojo de quienes se dicen que han aportado mucho para la causa.

Por ejemplo, una vez que se conoció la lista de las candidaturas y en ella sale el ahijado de Claudia Tello y del dirigente estatal de Morena, Esteban Zepeta –quien se afirma es el mayor beneficiado de la relación con Pepín Ruiz- ha renunciado públicamente en protesta, el activista LGBT, Alaín Jiménez. Quien se ha declarado en contra de la nominación del empresario y exfuncionario del PRI, pero no en contra de dejar de apoyar a la comunidad que representa desde “su trinchera”.

Otro más al que no le cayó nada bien el nombre de Pepín en la lista de los que buscarán conformar el congreso local es el actual diputado local, Magdaleno Rosales Torres, conocido Maleno, quien expresó con repudio:

“Es una grosería grotesca primeramente contra los extrabajadores del sindicato –del extinto SAS-, porque ellos han sido uno de los principales afectados de parte de este personaje y ahora resulta que quienes hacen este tipo de corruptelas son premiados”.

El periodista Marco Antonio Aguirre le revivió a Pepín los tweets que activamente lanzó contra Andrés Manuel López Obrador desde el 2012 y hasta el 2016, por no ampliar el archivo, en ellos se da cuenta de algunas ofensas contra el presidente. Y entre otros se encuentran frases como:

“Qué se cree el inepto de AMLO desestimando y desacreditando a toda la gente que votó por el PRI?”.

Expresiones de odio contra López Obrador, como las que hoy realiza el presidente argentino, Javier Milei.

Y el mismo Marco Antonio se pregunta en referencia a estas expresiones:

“¿Qué tan obradorista es Pepín Ruiz, el candidato a diputado local del distrito 15 de Veracruz?

-Pues así.

-Vaya! Me imagino que los seguidores de AMLO han de estar feliz, feliz, feliz.”

