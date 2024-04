CBTIS 85 ¡De las aulas al cuadrilátero, ¿la cuna de los futuros boxeadores

Tiemblan, El Canelo, Pacquiao y Mayweather

Más que una escuela que brinda educación tecnológica, el CBTIS 85 en Coatzacoalcos se ha convertido en los últimos días un centro boxístico que amenaza en serio la escuela cubana del pugilato.

¡Ay, mi buen! ¿Qué te cuento? Resulta que el CBTIS 85 de Coatzacoalcos, fue tendencia en las redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque los chamacos se aventaron una pelea de box, ¡sí, como lo lees! Y no fue en un gimnasio ni en un ring de verdad, no, no, no. Fue en los salones de clases, como si estuvieran en pleno Carnaval de Veracruz, a las tres de la mañana, cuando descubres que no era él, sino ella.

Pero vamos a los nuestro.

Imagínate la escena: los muchachos con sus guantes bien puestos -rojos por cierto porque hasta video hay-, como si fueran el mismísimo Canelo contra Pacquiao, intercambiando golpes como si estuvieran en una pelea en Las Vegas. Y de repente, ¡zas!, uno de ellos cae noqueado, como si le hubieran dado un buen trago de torito.

Los compañeros, que no son tontos ni flojos, corrieron a pedir ayuda y hasta el hospital lo llevaron, porque ya sabes, en estas lides, no hay que dejar que el compadre se quede en la lona.

El chiste es que nadie se dio cuenta de la pelea hasta que estalló en las redes sociales y acumuló miles de reacciones.

Pero bueno, al menos los chamacos se preocuparon por su camarada noqueado y lo atendieron. Y al otro, ni lo despeinaron después tras asestar tremendo derechazo.

Y eso no es todo, mi buen. Resulta que una semana antes, las mamás y papás de familia también se aventaron otro tiro. Pero no fue por un pedazo de pastel de tres leches o por el último chisme del mercado. No, no, no.

Fue en un "intercambio de ideas y trancazos" para elegir al nuevo Comité Escolar Administrativo Participativo (CEAP). ¿Y sabes qué pasó? Que el director, el señor José Daniel Llanillo Navales, destituyó al comité anterior, como si estuviera quitando el azúcar a las donas que vende en el centro de Coatzacoalcos.

Acusan que José Daniel hizo chanchullo y destituyó, usando un padrón a modo, a la señora Carmen Eunice de Paz Aguilar, quien fue electa apenas en diciembre de 2023.

Se asegura que además impidió el acceso a los padres de familia que no estaban en la lista rasurada.

Aparentemente, la nueva directiva descubrió un desfalco y le estaban pidiendo al director que aclarar los hechos y en lugar de hacerlo, procedió a destituir a la directiva.

Esto llevó a la violencia entre algunas damas que se aferraron a la cabellera de la enemiga, se trabaron como cuando en los 80s, las chicas de la Federal 1, se la "cantaban" a las de 2.

En fin, mi buen, que en el CBTIS 85 de Coatzacoalcos, las peleas están a la orden del día. Y no me refiero a las de gallos, sino a las de chamacos y mamás.

Ojalá que las autoridades educativas y los padres de familia le pongan un alto a esto, porque si no, luego vamos a tener que lamentar alguna tragedia. Y eso, mi buen, no está nada chido.

Además de investigar que está pasando con los recursos económicos que se recolectan y en donde al parecer hay desfalcos.

A lo mejor no tengamos un buen ingeniero en los próximos años, pero no pierda de vista al CBTIS 85 de Coatzacoalcos, ahí puede estar el heredero del "Canelo" y la primera mamá entrenadora de box.